Un edificio de tres pisos colapsó este miércoles 11 de noviembre en el distrito de Brooklyn, en Estados Unidos, dejando al menos una persona muerta, varios heridos y otras víctimas atrapadas entre los escombros.

De acuerdo con la información, el derrumbe del edificio ocurrió alrededor de las 16:00 horas en el vecindario de Flatbush, donde se desplegó un amplio operativo de emergencia, principalmente de bomberos.

Edificio colapsa en Brooklyn y deja al menos un muerto, heridos y varios atrapados

Elementos del departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) recibieron el reporte de personas atrapadas tras el colapso de un edificio en Brooklyn, por lo que se desplegó un operativo de rescate.

Tragedia en Brooklyn: derrumbe de edificio deja un muerto y varios atrapados (@FDNY)

Primeros reportes indican que el edificio se encontraba junto a un terreno donde se realizaban trabajos de construcción y excavación. Se investiga si las obras pudieron tener alguna relación con el colapso.

Hasta el momento, se reporta un muerto por la tragedia y varios heridos. Los bomberos continúan trabajando en el lugar del colapso para rescatar a los atrapados y descartar más personas sin vida.

Alcalde de Nueva York reacciona a tragedia en Brooklyn

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, informó que los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar para asegurar la zona y brindar asistencia a los habitantes afectados por el colapso.

El alcalde de Nueva York pidió a la población evitar el área de Flatbush Avenue, donde se registró el accidente, debido a los cierres viales y las maniobras que realizan los rescatistas para atender la emergencia.

Asimismo, expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias, al tiempo que pidió a los neoyorquinos mantener presente en sus pensamientos a la comunidad durante las labores de rescate.