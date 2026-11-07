Un tiroteo ocurrido en pleno centro histórico de Cracovia, una de las ciudades más visitadas de Polonia, dejó varias víctimas mortales y numerosos heridos, provocando una rápida movilización de las fuerzas de seguridad.

El ataque, perpetrado por un hombre armado en una zona turística de alta afluencia, generó momentos de pánico entre residentes y visitantes que buscaron refugio mientras se desarrollaba el operativo policial.

Las autoridades de Polonia mantienen abierta una investigación para esclarecer el móvil del agresor y determinar las circunstancias que derivaron en el ataque.

Tiroteo en Cracovia deja seis muertos y 15 heridos (IPA / Agenzia FotogrammaAgenzia Fotogr)

Tiroteo en Cracovia deja seis muertos y 15 heridos

Un trágico tiroteo registrado el sábado 7 de noviembre de 2026 en el centro histórico de Cracovia, la segunda ciudad más grande de Polonia, dejó un saldo de seis personas muertas y 15 heridos.

El ataque ocurrió alrededor de las 15:00 horas locales en la plaza Mayor (Rynek Główny) y la calle Sławkowska, una de las zonas turísticas más concurridas del país.

De acuerdo con los reportes oficiales, el agresor es un ciudadano polaco de 24 años que vestía ropa de estilo militar y portaba un arma larga.

El agresor vestido estilo militar ingresó en automóvil al centro histórico y abrió fuego de manera indiscriminada contra los transeúntes y hacia un tranvía.

Tiroteo en Cracovia deja seis muertos y 15 heridos (IPA / Agenzia FotogrammaAgenzia Fotogr)

Agentes policiales interceptaron al sospechoso, entablando un intercambio de disparos en el que el atacante resultó herido antes de ser detenido y trasladado a un hospital bajo custodia. En su vehículo se hallaron armas y municiones adicionales.

Entre los 15 lesionados se encuentran dos agentes policiales, uno de los cuales permanece en estado grave.

Ante las escenas de pánico, residentes y turistas se refugiaron en comercios cercanos mientras las fuerzas de seguridad acordonaban la zona.

El primer ministro Donald Tusk señaló que las autoridades investigan las circunstancias y motivos del hecho, mientras que el presidente Karol Nawrocki expresó su solidaridad con las víctimas.

Las autoridades destacaron que los ataques armados de esta magnitud son poco frecuentes en Polonia.