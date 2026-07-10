Tifón Bavi se intensifica rumbo a Ishigaki, Japón, con vientos de 200 km/h

El tifón Bavi continúa intensificándose con vientos sostenidos superiores a 200 km/h, mientras avanza hacia la isla de Ishigaki, en la prefectura de Okinawa, Japón.

La Agencia Meteorológica de Japón lo ha clasificado como “muy fuerte” y prevé que toque tierra la madrugada del sábado 11 de julio de 2026.

Tifón Bavi en su paso por Taiwán (Taijing Wu / AP Photo/Taijing Wu)

Ante el riesgo de vientos destructivos, lluvias torrenciales, oleaje elevado, marejadas ciclónicas e inundaciones, las autoridades han pedido extremar precauciones.

Más de 160 vuelos han sido cancelados en la región por la intensidad del fenómeno.

Tifón Bavi alcanza vientos de 200 km/h y se intensifica rumbo a Ishigaki

La Agencia Meteorológica de Japón advirtió que el tifón Bavi mantiene vientos sostenidos superiores a los 200 km/h y se dirige hacia la isla japonesa de Ishigaki, en la prefectura de Okinawa.

Ante el avance del tifón Bavi, la Agencia Meteorológica de Japón llamó a la población a extremar precauciones por el riesgo de:

Vientos destructivos

Lluvias torrenciales

Oleaje elevado

Marejadas ciclónicas

Inundaciones

Deslaves

Afectaciones en zonas costeras y montañosas

Medios locales reportan que el tifón Bavi ha obligado a cancelar más de 160 vuelos, en su mayoría de la aerolínea All Nippon Airways (ANA), que tenían origen o destino Naha, la capital de Okinawa.

Bavi es uno de los ciclones tropicales más intensos de la temporada en el Pacífico occidental y el noveno de la terminología nipona, por lo que su evolución se mantiene bajo vigilancia de las autoridades.

El sistema se desplaza hacia el noroeste y podría impactar directamente las islas Yaeyama, entre ellas Ishigaki e Iriomote este sábado 11 de julio antes de continuar su trayectoria hacia el mar de China Oriental.