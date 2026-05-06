Un par de testigos anónimos se han sumado con nuevas y duras acusaciones en contra de Lorna Hajdini, la alta ejecutiva del banco JP Morgan que fue denunciada por abuso sexual.

Se tratan de 2 personas de nombres desconocidos que respaldan la denuncia que presentó Chirayu Rana, el ex empleado de la institución financiera que señala a Lorna Hajdini por diversas agresiones.

En sus testimonios, los testigos no solo corroboraron las acusaciones, sino que dieron a conocer otros detalles que revelarían más conductas inapropiadas por parte de la alta ejecutiva.

Lorna Hajdini (Lorna Hajdini/ Instagram)

Primer testigo respaldó denuncia por abuso sexual contra Lorna Hajdini

Mientras se reveló que JP Morgan habría ofreció un millón de dólares al denunciante de Lorna Hajdini para llegar a un acuerdo, un par de supuestos testigos del caso han revelado más detalles.

Se tratan de personas anónimas citadas por el diario Daily Mail, quienes respaldaron el contenido de la denuncia que Chirayu Rana presentó ante el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York.

Lo anterior debido a que los testigos dijeron haber visto y presenciado conductas inapropiadas por parte de Lorna Hajdini en contra de Chirayu Rana e incluso contra uno de ellos.

JP Morgan (especial)

El reporte señala que uno de los testigos declaró que mientras él dormía en el departamento de Rana, durante una noche de septiembre de 2024, fue despertado a gritos por una mujer desnuda.

De acuerdo con el declarante anónimo, se trataba de Lorna Hajdini, quien le “pidió que entrara en la habitación” y se uniera a un acto sexual con ella y Rana.

Al rechazar la oferta en un par de ocasiones, la alta ejecutiva lo amenazó, pues le dijo que ella era “dueña” y lo mejor era que se uniera a ellos, a pesar de lo cual él no cedió.

Al concluir su testimonio, el testigo refirió que Hajdini regresó a la habitación con Rana y tras escuchar al empleado pedirle que parara, la mujer salió del dormitorio y abandonó el apartamento.

Segundo testigo reforzó versiones de acoso contra Chirayu Rana

La información del diario Daily Mail, indica que otra persona que pidió no revelar su nombre, reforzó las versiones sobre el acoso que Lorna Hajdini habría ejercido contra Chirayu Rana.

En su testimonio, el segundo testigo señaló que el denunciante le confesó a otro empleado que estaba viviendo mucha angustia e incluso estaba viviendo un “infierno”.

JP Morgan (J.P Morgan)

Asimismo, aseguró que él mismo pudo ver a la alta ejecutiva de JP Morgan interactuando de forma inapropiada con Chirayu Rana, pues lo besó en el cuello y tocó provocándole incomodidad.

A pesar de las nuevas versiones que respaldarían la denuncia en contra de Lorna Hajdini, ni ella, ni su equipo de abogados y tampoco JP Morgan se han pronunciado.