En un giro poco esperado en el caso Lorna Hajdini, se reveló que el banco JP Morgan ofreció 1 millón de dólares al denunciante en busca de llegar a un acuerdo.

Sin embargo, la nueva información que se ha dado a conocer, establece que el ex empleado de la institución financiera rechazó la oferta y pidió una suma mucho más grande.

Incluso, trasciende que el denunciante habría mandado una carta a Lorna Hajdini en la que la amenazó con proceder con la denuncia sin no le entregaba el monto que pidió.

Lorna Hajdini (Lorna Hajdini/ Instagram)

JP Morgan ofreció 1 millón de dólares para evitar la denuncia contra Lorna Hajdini

A 9 días de que se presentó una denuncia en el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York en contra de la alta ejecutiva de JP Morgan, Lorna Hajdini, surgieron más detalles del controvertido caso.

Lo anterior debido a que el diario estadounidense, New York Post, publicó una nota en la que se afirma que JP Morgan puso sobre la mesa 1 millón de dólares para evitar la denuncia contra Lorna Hajdini.

De acuerdo con la información, se trató de una contraoferta a una exigencia que presentó Chirayu Rana, el ex empleado de JPMorgan que denunció a la alta ejecutiva de la institución financiera.

JP Morgan (especial)

En específico, el reporte indica que Chirayu Rana, exigió que le entregaran 20 millones de dólares a cambio de no presentar la denuncia, pero JP Morgan rechazó la demanda.

En respuesta, el banco ofreció 1 millón de dólares, suma que se indica, era equivalente a menos de dos años del salario que recibía el denunciante cuanto aún trabajaba en el banco.

No obstante, Chirayu Rana declinó el ofrecimiento y presentó su denuncia en la que acusa a Lorna Hajdin de drogarlo y obligarlo en distintas ocasiones a tener encuentros sexuales.

Chirayu Rana habría intentado extorsionar a Lorna Hajdini

Ante el inesperado giro que se ha presentado el caso Lorna Hajdini, también trasciende que Chirayu Rana habría intentado extorsionar a la alta ejecutiva de JP Morgan.

Sobre ello, el New York Post indicó que el abogado Jason Goldman, declaró que es posible que el denunciante enviara una carta a Lorna Hajdini en la que la habría amenazado con denunciarla.

JP Morgan (breakingenergy.com)

Asimismo, refirió que Chirayu Rana le pudo indicar que procedería de esa forma si no compraba su silencio con el pago de los 20 millones de dólares, pero la ejecutiva se negó.

Fue entonces cuando en mayo de 2025, el ex empleado presentó una queja interna en la que denunció acoso por motivos de raza y género y renunció al banco y casi un año más tarde denunció a Lorna Hajdini.