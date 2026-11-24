El titular de la DEA, Terry Cole lanzó una dura advertencia en contra de los políticos mexicanos que protejan a narcotraficantes, pues dijo que no tendrán “refugio ni inmunidad”.

Tampoco olvidaré jamás la devastación infligida a las familias estadounidenses por los Cárteles Mexicanos de la droga y los funcionarios corruptos que permiten sus empresas criminales. Terry Cole. Director de la DEA

Fue por medio de una publicación que compartió en X, que el funcionario sentenció que no va a descansar hasta hacer justicia por las personas que han muerto por el fentanilo.

Al señalar que la lucha también es en contra de los cárteles que producen y trafican drogas, Terry Cole sostuvo que seguirá en busca de que los “responsables rindan cuentas”.

Director de la DEA promete llevar ante la justicia a políticos mexicanos que protegen narcotraficantes

En las últimas semanas el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole ha lanzado diversas declaraciones sobre los posibles nexos de políticos mexicanos con narcotraficantes.

El 17 de noviembre, el funcionario aseveró que la agencia está “comprometida” con exponer los supuestos vínculos que hay entre servidores públicos y las organizaciones criminales.

Terry Cole lanza advertencia a los políticos mexicanos que protegen narcos (@DEATerryCole/X)

En la misma línea, el 23 de noviembre hizo un nuevo pronunciamiento al advertir que “no habrá refugio ni inmunidad” para los políticos mexicanos que brinden protección a los narcotraficantes.

Por ello, aseguró que no va a descansar hasta llevar ante la justicia a todos los políticos mexicanos involucrados, así como a los integrantes de los cárteles del narcotráfico.

Terry Cole lamenta muertes en Estados Unidos por el fentanilo

Al advertir con llevar ante la justicia a los políticos mexicanos que colaboran con el narcotráfico, Terry Cole lamentó las vidas que ha cobrado el tráfico de fentanilo en Estados Unidos.

Sobre ello, el director de la DEA resaltó que el mismo 23 de noviembre hizo una visita al memorial “Rostros del Fentanilo” en las instalaciones de la misma dependencia.

DEA. Lucha contra el fentanilo (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Al hablar de lo que vio, sostuvo que en cada foto pudo distinguir a “vida perdida, una familia transformada para siempre y un futuro que fue arrebatado”.

Por dichas pérdidas sentenció que es su deber exigir que los responsables de las muertes, el dolor de las familias y las generaciones que se han esfumado, rindan cuentas.

Finalmente, Terry Colo aseveró que los rostros de las víctimas del fentanilo nunca van a ser olvidados, pues sus vidas eran importantes y por ellas su misión seguirá adelante.