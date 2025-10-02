Heaton Park en Manchester vivió un momento de terror cuando en pleno Día del Perdón, un importante día en la religión judía, hubo un ataque a una sinagoga.

La más reciente información apunta a que se trató de un ataque terrorista a la sinagoga en Manchester, sin embargo, el ataque sí dejó al menos dos muertos.

Momento de terror en Manchester por un ataque terrorista a sinagoga que dejó dos muertos

Un trágico momento se vive en Manchester, Reino Unido, debido a que policías perpetraron el que se cataloga como un ataque terrorista en una sinagoga.

Hoy 2 de octubre es el Día del Perdón según la religión judía, siendo una de las festividades más importantes que reúne a la comunidad en las sinagogas y fecha elegida por el atacante de Manchester.

Judio en sinagoga. (Cottonbro studio/Pexels)

Según la información obtenida hasta el momento, una persona llegó a una sinagoga en Heaton Park embistiendo con su coche a tres personas, para luego apuñalar a un hombre y disponerse a entrar al lugar.

Sin embargo, entre la seguridad de la sinagoga y judíos impidieron el paso del terrorista a la sinagoga en lo que autoridades de Manchester llegaban al lugar.

El ataque dejó a dos personas muertas entre la embestida del automóvil y el apuñalamiento, además de cuatro que fueron hospitalizadas.

Por otra parte, el ahora calificado terrorista de Manchester murió por los impactos de bala que recibió por autoridades, luego de que le lanzaron advertencias de su retiro y no acató órdenes.

La policía de Manchester informa que dos personas fueron asesinadas en el ataque terrorista en la sinagoga. https://t.co/6EcRMSuFHB — Dani Lerer (@danilerer) October 2, 2025

Las autoridades de Manchester decidieron accionar contra el terrorista debido a que llevaba aparatos alrededor de su cintura, de modo que predijeron se trataba de bombas.

Hasta el momento, además del atacante principal que murió, autoridades de Manchester arrestaron a dos hombres que se acusan de cómplices del ataque a la sinagoga.