La presidenta Claudia Sheinbaum abrió este lunes su conferencia matutina de este 20 de abril en Palacio Nacional enviando un mensaje de apoyo al pueblo japonés, luego del sismo 7.4 registrado en Japón que activó alerta de tsunami.

“Antes de iniciar, nuestra solidaridad. Acabo de leer que un sismo importante en Japón, nuestra solidaridad.” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum destacó la solidaridad de México a Japón como un símbolo de la amistad histórica entre ambas naciones y deseó que no se reporten pérdidas humanas ni daños mayores.

El mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum se da en un contexto de alerta internacional por el movimiento telúrico, que generó evacuaciones preventivas en costas japonesas.

Hasta el momento, autoridades niponas evalúan los impactos del sismo que activó la alerta de tsunami en la Isla, así como sus réplicas.

Claudia Sheinbaum envía solidaridad a Japón tras sismo y alerta de tsunami

Durante su mensaje antes de iniciar la conferencia matutina de este 20 de abril, la presidenta Sheinbaum también expresó el deseo de que no existan pérdidas humanas derivadas del sismo en Japón, el cual inicialmente generó preocupación por posibles olas de gran tamaño.

“ Esperamos, todos los mexicanos, que no haya habido pérdidas humanas, vamos a estar pendientes de la información”” Claudia Sheinbaum

Cabe señalar que el terremoto ocurrido en Japón, alcanzó una magnitud cercana a 7.4-7.7 según reportes, activó una alerta de tsunami y obligó a la evacuación de miles de personas.

Sin embargo, horas después las autoridades japonesas redujeron el nivel de alerta al no registrarse daños mayores ni víctimas hasta el momento.

El gobierno de México, encabezado por Sheinbaum, indicó que se mantendrá atenta ante cualquier afectación en Japón tras este sismo que de acuerdo a los reportes, fue de 7.4.