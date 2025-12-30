Japón registrará menos de 670.000 nacimientos en 2025, la cifra más baja desde 1899, superando incluso los peores pronósticos del gobierno.

Este descenso refleja una crisis demográfica provocada por la caída en la natalidad, un fenómeno que se agrava por varios factores.

Japón enfrenta su peor crisis de nacimientos en más de un siglo

A pesar de las expectativas de alrededor de 700.000 nacimientos, se esperaba que las políticas gubernamentales, como subsidios para la crianza de hijos y medidas para mejorar la integración laboral de las mujeres, pudieran mitigar la tendencia.

Sin embargo, la falta de efectividad de estas políticas evidencia la magnitud del problema.

El envejecimiento de la población y el retraso en los matrimonios son factores clave en esta crisis. Muchos jóvenes priorizan sus carreras o se ven disuadidos por los altos costos de vida.

La caída en la natalidad no solo afecta la fuerza laboral, sino que también pone en riesgo los sistemas de pensiones y salud, poniendo en peligro el desarrollo económico del país.