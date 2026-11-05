Durante la jornada del jueves 5 de noviembre, al menos 27 vuelos en Europa resultaron afectados por falsas amenazas de bomba, algunas de ellas atribuidas supuestamente a un grupo ultranacionalista.

Las falsas alertas afectaron vuelos de Grecia al Reino Unido, pero se centraron especialmente en aerolíneas de bajo costo y en vuelos hacia o desde:

España

Francia

Italia

Bélgica

Bulgaria

Chequia

Rumania

Polonia

Irlanda

Dinamarca

Austria

Hasta ahora, todos los aviones han aterrizado sin problemas y no se encontraron explosivos. Las autoridades aún buscan a los responsables de estas falsas alertas.

Desvían vuelos en Europa por amenazas de bomba. (Thomas Padilla/AP / AP Photo/Thomas Padilla)

No se encontraron explosivos en ninguno de los 27 aviones afectados en Europa

A pesar de las amenazas de bombas, la mayoría de los vuelos afectados aterrizaron sin incidentes en sus destinos originales mientras eran escoltados por autoridades.

En tres aviones de Ryanair, la fuerza aérea de Bulgaria escoltó las unidades que se dirigían a Sofía desde Madrid, Copenhague y Londres Stansted, todos inspeccionados y sin rastro de explosivos.

Además, cazas franceses acompañaron un vuelo de Aer Lingus de Dublín con destino a Roma, desviándolo a la base militar de Evreux, situada 100 kilómetros al oeste de París.

Las amenazas afectaron además a varios vuelos con origen o destino en ciudades como Madrid, Praga, Belgrado, Bucarest, Varsovia y Bruselas , según detallaron las autoridades.

Avión de Ryanair (Especial)

No se ha detectado el origen de las falsas amenazas de bomba en aviones de Europa

Por el momento, las autoridades no han señalado a ninguna organización o particular por las falsas amenazas de bomba en aviones de Europa.

Según medios locales, algunas de las amenazas fueron enviadas por correo electrónico y firmadas por “combatientes del Estado masculino”.

Vuestro régimen feminista lo recordará para siempre. La explosión se producirá en 60 minutos. Hoy vuestro cielo será rojo. Correo atribuido al Estado Masculino

Se trata de un movimiento antifeminista, homofóbico y misógino ruso, aunque no ha sido posible verificar su culpabilidad.

Fuentes de inteligencia europeas creen que el nombre de dicha organización se puede estar usando como una maniobra de distracción.