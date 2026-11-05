Vuelos desde distintas ciudades de Europa son desviados por amenazas de bombas, pero las inspecciones no han encontrado materiales peligrosos o sospechosos que confirmen dicha presencia.
Desde inicio del mes de noviembre 2026, se han reportado distintas amenazas de bombas que han llevado hasta un despliegue militar.
Vuelos en Europa son desviados por amenazas de bombas; no han encontrado ningún artefacto sospechoso
Desde la agencia AP se ha informado que varios vuelos de distintas ciudades de Europa han sido desviados y orillados a hacer aterrizajes de emergencia tras recibir amenazas de bombas este 5 de noviembre de 2026.
Según la información brindada, los vuelos han provenido de ciudades como Copenhague, Dublín, Helsinki, Madrid, Londres, Roma, Milán y Varsovia, siendo que algunos han tenido que ser desviados al aterrizaje en otros aeropuertos, así como otros han llevado inspección con aterrizaje seguro en sus destinos.
Pese a las múltiples amenazas de bombas, las autoridades no han informado del hallazgo de algún artefacto o material peligroso que confirme el peligro, siendo que las inspecciones han sido realizadas en el avión y las maletas de los pasajeros.
Sumado a ello, que estas amenazas de bomba sean una ejecución de acciones que vinieron desde inicios de noviembre con el mismo objetivo de intimidar.
Hasta el momento, se conoce que autoridades están buscando determinar el origen de las amenazas de bombas y saber si todas las acciones en vuelos de Europa tienen el mismo origen.