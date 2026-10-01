En 1996, Christa Pike fue condenada a la pena de muerte en Tennessee, por el brutal asesinato de su compañera Colleen Slemmer cometido un año antes.

A través de las redes sociales se ha viralizado el momento en el que Christa Pike se entera que fue condenada a la pena capital, convirtiéndose en la mujer más joven en recibir una sentencia de muerte en la era moderna de Estados Unidos.

Al recibir la sentencia, Christa Pike rompió en llanto y pidió poder abrazar a su madre. El caso volvió a revivirse debido al fallo en el procedimiento de inyección letal.

Así reaccionó Christa Pike al recibir la noticia de que fue condenada a muerte

A través de las redes sociales se ha viralizado un video que muestra el momento exacto en el que Christa Pike recibe la noticia de que fue condenada a muerte.

Al escuchar su sentencia de pena de muerte durante la audiencia de condena en 1996, Christa Pike rompió en un llanto amargo y desconsolado en la sala del tribunal.

Tras oír el veredicto de la justicia por el asesinato y tortura de Colleen Slemmer, solicitó además un momento para poder abrazar a su madre.

A pesar de esa reacción emocional inmediata al recibir la pena capital, los testimonios presentados en el caso destacan que en las fechas posteriores al crimen y durante su permanencia en prisión mostró conductas frías.

Llegando incluso a jactarse del asesinato ante sus compañeros y a exhibir un fragmento del cráneo de la víctima.

¿Qué pasará con Christa Pike luego del fallo en intento de ejecución?

El intento de ejecución de Christa Pike, programado para el 30 de septiembre de 2026 mediante inyección letal de pentobarbital, resultó fallido.

Se le aplicaron dos dosis de pentobarbital. En pleno proceso, llegó a exclamar: “Siento que se me va a reventar el brazo”.

Christa Pike sobrevivió a la aplicación de las dosis, manteniendo latidos cardíacos y respiración audible durante casi una hora.

Debido a las complicaciones para concretar la sentencia, el procedimiento debió ser suspendido y la trasladaron de urgencia a un hospital en Tennessee.

Actualmente Christa Pike se encuentra recibiendo atención médica para tratar los efectos secundarios y la “innecesaria agonía” causada por las sustancias administradas y los daños en sus venas.

Christa Pike continúa en el corredor de la muerte y su sentencia de pena capital sigue vigente. El fallo en el procedimiento no anula de ninguna manera su condena por el asesinato cometido en 1995.

Se hará una investigación para descubrir por qué falló el procedimiento, por lo que por el momento no se ha fijado una nueva fecha para cumplir con la condena.

La defensa de Christa Pike planea utilizar este fallo para señalar que un segundo intento constituiría un “castigo cruel e inusual”, buscando que se revise a fondo su caso o se conmute su sentencia.