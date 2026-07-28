Stephen Miller afirmó durante la entrega de la Medalla por Defensa en la Frontera Mexicana en el Pentágono que el narcotráfico en México “extorsiona, mata y secuestra sin consecuencias”.

“Hay una razón por la que en México el sistema de justicia, el sistema político y el sistema legal no funcionan. Es porque tienen territorio controlado y ocupado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera que se interponga en su camino”. Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos señaló que los sistemas de justicia y políticos mexicanos no funcionan y que los cárteles del narcotráfico controlan el territorio.

En ese sentido, Stephen Miller respaldó la postura del presidente Donald Trump de designar a los cárteles como organizaciones terroristas, al nivel de ISIS o Al Qaeda, por desestabilizar la democracia estadounidense.

“Como organización terrorista extranjera, los cárteles de la droga mexicanos se encuentran exactamente en la misma situación jurídica que el ISIS o Al Qaeda. Excepto que, a diferencia de ISIS o de Al Qaeda, no operan a miles de millas de distancia, sino a pocos metros del lugar al que ustedes acuden cada día para desempeñar sus funciones”. Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Narcotráfico en México desestabiliza la democracia en Estados Unidos: Stephen Miller

En más declaraciones del asesor de seguridad, Stephen Miller, también, aseguró que el narcotráfico en México desestabiliza la democracia en Estados Unidos, además de que entre sus objetivos está esta el acabar con el estado de derecho de su país.

“Esas organizaciones no sólo exportan muerte a gran escala en forma de narcóticos a nuestro país, sino que también exportan sofisticadas redes criminales cuyo objetivo es desestabilizar nuestra democracia y acabar con el estado de derecho en nuestro país”. Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Pues Stephen Miller apuntó que el narcotráfico es una realidad que sólo se vive en México, más no existe en Estados Unidos, pues recordó que es gracias a los militares “que defienden la frontera sur y las medidas adoptadas por el presidente es que los cárteles criminales que pretenden introducir drogas ilegales ya no pueden operar”, concluyó.