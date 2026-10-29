Paty Monterola reaccionó al choque de trenes en España, ya que ella viajaría en tren a Toledo el jueves.

Mañana tenía previsto viajar en tren a Toledo para realizar un programa de TV, y hoy me despierto con la noticia del accidente ferroviario, justamente rumbo a Toledo . Paty Manterola

El miércoles 28 de octubre se registró un choque de trenes en la estación Urda en Toledo, España, el cual ha dejado al menos 68 muertos.

Chocan dos trenes de alta velocidad en Toledo (Especial )

Paty Manterola reacciona al accidente en España

Tras el trágico accidente registrado en Toledo, Paty Manterola lamentó la situación y reveló que ella viajaría a esta ciudad en tren.

Paty Manterola se encuentra en España por compromisos de trabajo y el jueves tenía previsto viajar en tren a Toledo para realizar un programa de televisión.

La cantante se enteró en la mañana del accidente de tren en Toledo y lamentó lo ocurrido.

No puedo dejara de pensar en las familias que hoy han perdido a sus seres queridos. Que tristeza tan grande, no hay palabras para un dolor así. Paty Manterola

Paty Manterola expresó su pesar por las familias que perdieron a un ser querido en el accidente de tren en Toledo.

“Hoy mi corazón está con ustedes y con todo España”, expresó Paty Manterola en su publicación en Instagram.

Paty Manterola viajaría en tren a Toledo el jueves, un día antes del accidente de trenes (Instagram/@patriciamanterola)

Se estima que murieron al menos 68 pasajeros y reportan 53 heridos; Pedro Sánchez, presidente de España, declaró luto nacional y prometió que se realizará un investigación a fondo.

Paty Manterola y otros famosos envían sus condolencias tras accidente en España

Diversas figuras del medio del espectáculo han expresado sus condolencias por el accidente de tren en España.

Paty Manterola envió un mensaje de apoyo y deseó fortaleza a quienes perdieron un ser querido en el accidente de tren en Toledo.

Antonio Banderas compartió una imagen en Instagram de unas vías del tren con una vela blanca y el mensaje: “Sin palabras”.

Penélope Cruz compartió números de emergencia y asistencia tras el accidente, así como una imagen con un moño negro.

Alejandro Sanz también envió sus condolencias a los afectados por el accidente y escribió: “El choque de esos dos trenes es una catástrofe que te deja sin palabras y sin aire”.