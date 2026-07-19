La noche del sábado 18 de julio se registró un sismo magnitud 5.1 en la provincia de Chupaca de la región de Junín, Perú, que ha dejado al menos 6 muertos y decenas de heridos.

De acuerdo con un informe oficial, se han rescatado a más de 30 personas luego de que ocurriera el sismo con una posterior réplica de 3.7.

Sismo magnitud 5.1 en Perú deja 6 muertos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) indicó que, de manera oficial se tiene un conteo de 6 víctimas mortales tras el sismo magnitud 5.1 en Perú.

El reporte del Indeci añadió que en Chongos Bajo se presentaron daños en viviendas y en establecimientos sanitarios, así como en la transmisión de energía eléctrica y en infraestructura turística.

Sismos en Perú (Ministerio de Defensa de Perú / EFE)

Por su parte, el viceministro de Salud de Perú, Henry Rebaza, declaró al Canal N que 26 personas heridas ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica y otras seis permanecen hospitalizadas.

Henry Rebaza señaló que estas cifras son parte de los primeros reportes de daños de la afectación causada por los sismos en Chupaca, donde los mayores impactos se registraron en el distrito de Chongos Bajo, donde se reportaron las muertes.

“Se están monitoreando todas las zonas en este problema, lo más importante es la salud; también estamos monitoreando los daños” Henry Rebaza, viceministro de Salud de Perú

El viceministro agregó que en Chupaca hay unos cien miembros de personal sanitario, entre médicos, enfermeras y brigadistas locales, y que se está enviando más personal especializado y un hospital móvil.

El primer sismo registrado ocurrió a las 21: 24 horas del sábado 18 de julio, tiempo local, con una magnitud de 5.1, a 7 km al sur de Chongos Bajo; 17 minutos después se reportó una réplica de magnitud 3.7.

Por este sismo se registraron daños en el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen, de Huancayo.

Además, se desplomó la cruz del Cani Cruz de Chongos Alto, un monumento religioso de piedra, y derrumbes en el Antiguo Convento de Santiago de León.