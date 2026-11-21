Un sismo de magnitud 6.7 sacudió Perú la noche de este viernes 20 de noviembre; su epicentro fue a 30 km al Noroeste de Junín; sin embargo, se percibió en ciudades de Colombia y algunas partes de Ecuador.

De acuerdo con el Instituto Geofísico de Perú, el sismo de magnitud 6.7 tuvo lugar a una profundidad de 129 km alrededor de las 19:09 horas de este viernes 20 de noviembre; hasta el momento no ha dejado heridos.

El Ministerio del Ambiente de Perú hace un llamado a la población a mantener la calma, en especial ante la intensidad con la que se percibió en Lima y Huánuco, como se observa en diversos videos.

Sismo de magnitud 6.7 en Junín afecta Lima y otras ciudades de Perú

Alrededor de las 19:09 horas, en zonas de Perú comenzó a sonar la alerta sísmica debido a un temblor con epicentro en Junín, cuyo movimiento duró cerca de un minuto de acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales.

En los videos y testimonios se señala que el sismo en Perú se percibió en San Juan de Miraflores, Lima, Huánuco así como Callao y Pasco, sin que hasta el momento se reporten afectaciones o heridos.

Asimismo, se compartieron los momentos de evacuación en distintos lugares de Perú, entre ellos una sala de cine y un gimnasio, mientras que diversos programas de televisión captaron el movimiento.

Tal como narró el programa Informamos Opinamos, el sismo en Perú se sintió con fuerza V en escala de Mercalli en Junín —que aumentaba a cada momento—, además de que tuvo varios segundos de duración.

De momento, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, no se ha pronunciado sobre el sismo, así como tampoco ha confirmado si el terremoto dejó un saldo blanco.

Sismo de magnitud 6.9 en Perú se siente en Lima y algunas ciudades de Colombia (Especial)

Sismo de magnitud 6.7 en Perú se percibe en ciudades de Colombia y Ecuador

El temblor de magnitud 6.7 en Perú también se percibió en ciudades de Colombia, como Bogotá, consecuencia de la profundidad del sismo y las ondas que se propagaron, explicó el Servicio Geológico Colombiano.

Autoridades no reportaron personas heridas ni en Colombia ni en la capital de Ecuador, Quito, en donde también se habría sentido el temblor de Junín, en especial en las zonas altas, debido al Anillo de Fuego del Pacífico.

Autoridades de dichos países o sus capitales, como el alcalde de Bogotá, Carlos F. Galán o el edil de Quito, Pabel Muñoz L., no se han pronunciado sobre el temblor que se percibió pese a la lejanía del epicentro.