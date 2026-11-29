La marca de ropa deportiva francesa, Shinzo Paris, lanzó un comunicado oficial ofreciendo disculpas luego de subir al cerro Unita en Chile, donde se encuentra el monumento Gigante de Tarapacá.

Shinzo Paris grabó una campaña arriba del monumento, hecho que generó controversia en Chile debido a que el lugar cuenta con prohibición explícita de acceso.

Shinzo Paris no acató las normas de prohibición relacionadas al monumento Gigante de Tarapacá

Según el comunicado de Shinzo Paris, en relación a la falta cometida en el monumento Gigante de Tarapacá, un grupo de corredores viajó a Chile para realizar una travesía deportiva por el desierto de Atacama y conocer su patrimonio.

Shinzo Paris en el monumento Gigante de Tarapacá (Especial)

Durante la planificación, Shinzo Paris decidió integrar al monumento Gigante de Tarapacá en las prendas y la identidad visual del proyecto como un homenaje a la región.

Sin embargo, admitieron que no comprendieron la profundidad cultural del símbolo ni las sensibilidades asociadas a su uso.

Al momento de la grabación se estacionaron en la zona permitida, respetaron las barreras iniciales y tomaron imágenes desde la base. Sin embargo, asumieron que la prohibición de ingreso era únicamente para la ladera donde está el geoglifo.

Así que subieron por otro costado del cerro. La compañía afirmó que no pisaron ni alteraron el geoglifo, ni dejaron desperdicios en el lugar.

Autoridades de Chile denunciaron a Shinzo Paris por su ingreso al monumento Gigante de Tarapacá

Dada la falta de Shinzo Paris para con el monumento Gigante de Tarapacá, el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile interpuso una denuncia contra la marca, además de arrestar a 14 ciudadanos franceses por presuntos daños al patrimonio.

Por su parte, Shinzo Paris borró sus cuentas de redes sociales, incluyendo el comunicado donde se disculpaban por lo sucedido en el monumento Gigante de Tarapacá.

Esto a pesar de que la marca reconoció expresamente que haber accedido al cerro constituyó una falta y que la conservación patrimonial involucra a todo el complejo natural y arqueológico.

De momento no se han dado nuevas declaraciones por parte de la marca o relacionados a lo sucedido en el desierto de Chile.