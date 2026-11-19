Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, se reunió por primera vez con Anthony Albanese, primer ministro de Australia, durante la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Al término del encuentro bilateral, Sheinbaum destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre ambos países y extendió una invitación al mandatario australiano para visitar México.

“Ha sido una reunión muy buena, una reunión de APEC muy importante, y nos da mucho gusto poder tener esta reunión bilateral, estrechar los lazos entre Australia y México e invitarlo siempre a que pueda venir a México” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante el diálogo, ambos mandatarios destacaron la solidez de las relaciones económicas entre México y Australia, con especial énfasis en la cooperación energética, el comercio abierto y la atracción de inversiones hacia territorio mexicano.

Por su parte, Anthony Albanese celebró la oportunidad de sostener esta primera reunión oficial con Sheinbaum y destacó que Australia se posiciona actualmente como el cuarto mayor inversionista en México.

Asimismo, resaltó la importancia del mecanismo MIKTA, integrado por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, cuya presidencia encabeza este último país durante 2026.

También destacó que el libre comercio impulsa las economías y genera nuevas oportunidades de negocios entre ambas naciones.

Luego de participar en la Reunión de Líderes Económicos APEC China 2026, la presidenta @Claudiashein se reunió con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese.



Destacó la relación de amistad entre naciones, así como el trabajo conjunto en materia de hidrocarburos. pic.twitter.com/GsMryG0PdG — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 19, 2026

Australia invertirá en hidrocarburos y en el desarrollo del Puerto de Matamoros

Durante la reunión, Claudia Sheinbaum agradeció la disposición del mandatario australiano y destacó la relación económica entre ambos países, particularmente por una importante inversión de una empresa australiana en el Golfo de México para la extracción de petróleo en aguas profundas.

La presidenta explicó que este proyecto ya arroja resultados positivos y contribuye al crecimiento económico del noreste del país.

Por ello, su administración impulsa el desarrollo de infraestructura portuaria vinculada con esta actividad en el Puerto de Matamoros, Tamaulipas.

Además, Sheinbaum reiteró la invitación a Anthony Albanese para visitar México y conocer los proyectos de cooperación entre ambas naciones.

“Muchas gracias por esta reunión. En efecto, la relación entre Australia y México es muy activa; en particular, hay una inversión muy importante de una empresa australiana en el Golfo de México para extraer petróleo de aguas profundas” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

¿Cuál es la relación bilateral entre México y Australia?

La reunión entre Claudia Sheinbaum y Anthony Albanese se llevó a cabo durante las actividades finales de la APEC 2026, en China, donde México busca fortalecer sus alianzas estratégicas con economías de la región.

A través de redes sociales, tanto el Gobierno de México como el primer ministro australiano reafirmaron su compromiso con el comercio libre y abierto, así como con la continuidad del trabajo conjunto en materia energética, inversión y generación de empleos.

Con este encuentro, México y Australia buscan estrechar sus vínculos económicos y ampliar las oportunidades de cooperación bilateral, particularmente en sectores estratégicos como los hidrocarburos y el desarrollo de infraestructura.