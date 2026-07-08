Donald Trump ironizó sobre el comunismo al afirmar en tono de broma que “sería el comunista más grande del mundo junto a Lenin”.

“Yo sería el más grande comunista de la historia. Junto con Lenin” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Durante la Cumbre de la OTAN 2026 en Ankara, Turquía, el presidente de Estados Unidos criticó la ideología al señalar que “es fácil de vender” pero que en realidad “es un desastre demostrado durante miles de años”.

También ejemplificó que en elecciones pasadas en Estados Unidos obtuvo apoyo de votantes hispanos que emigraron de países con experiencias comunistas.

Donald Trump se burla del comunismo y bromea, “sería el más grande comunista” junto a Lenin

Luego de su participación en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) Donald Trump, bromeó sobre el comunismo como crítica a este sistema.

De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, él sería el más grande comunista de la historia junto a Vladímir Lenin.

Asimismo, criticó que el sistema económico del comunismo es engañoso pues, te dicen que te darán alquiler gratis de por vida pero “no te dicen es que en doce meses estarás viviendo en la miseria”.

“El comunismo es fácil de vender. Yo sería el mayor comunista de la historia. Junto con Lenin. Te dicen que tendrás alquiler gratis para el resto de tu vida. Lo que no te dicen es que en 12 meses estarás viviendo en la miseria” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Asimismo, Donald Trump insistió en que el comunismo es un desastre que se ha demostrado “durante miles de años”.

Ejemplo de ello es que en las elecciones de 2024 le fue bien entre los votantes hispanos porque “muchos de ellos vinieron de países que eran esencialmente comunistas”.