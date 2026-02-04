Ryan Routh, quien intentó matar a Donald Trump en septiembre del 2024 en un campo de golf de West Palm Beach, Florida, es sentenciado a cadena perpetua.

Este miércoles 4 de febrero, Ryan Routh fue sentenciado a cadena perpetua por el intento de asesinato a Donald Trump en 2024, cuando este aún era candidato a la presidencia de Estados Unidos.

Se ha dado a conocer que Ryan Wesley Routh de 59 años de edad, el hombre que intentó matar a Donald Trump en 2024, fue condenado a cadena perpetua por la jueza federal Aileen Cannon.

Cannon dictó la sentencia de cadena perpetua de Routh a la que se le sumaron siete años adicionales obligatorios por un delito relacionado con armas de fuego, quedando los cargos principales de la siguiente manera:

Intento de asesinato de un candidato presidencial mayor.

Agresión a un agente federal.

Delitos relacionados con armas de fuego.

Durante la lectura del veredicto de cadena perpetua tras ser encontrado culpable por un jurado, Routh intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo en la sala, pero los guardias de seguridad lo detuvieron en el acto.

Anteriormente, la Fiscalía ya había solicitado cadena perpetua para Ryan Routh por intentar matar a Donald Trump el pasado 15 de septiembre del 2024 mientras el entonces candidato a la presidencia jugaba golf en el Trump International Golf Club de West Palm Beach, Florida siendo este su segundo intento de asesinato en dicho año.

Routh fue arrestado en el lugar de los hechos con un rifle SKS tras ocultarse entre los arbustos del hoyo 6 y después de que fuera descubierto por un agente del Servicio Secreto.

Se sabe que Ryan Routh cuenta con antecedentes penales desde los años 80, además es descrito como un activista que había apoyado públicamente la causa de Ucrania en la guerra contra Rusia.