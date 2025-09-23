Ryan Routh fue declarado culpable hoy martes 23 de septiembre por el intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El hombre de 59 años de edad, intentó atentar contra su vida luego de que fuera declarado culpable; fue detenido por elementos de seguridad en la sala.
Sin embargo, la sentencia será dictada hasta el 18 de diciembre a las 9:30 horas, tiempo local; enfrenta cadena perpetua por este delito.
Sentencian a Ryan Routh tras juicio por intento de matar a Donald Trump tras dos horas de deliberación
De acuerdo con medios locales, el jurado deliberó por un lapso de dos horas antes de determinar que Ryan Routh era culpable por el intento de asesinato de Donald Trump.
Esto por los hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2024, cuando Routh apuntó con un rifle hacia el ahora presidente mientras jugaba golf en su club de campo de West Palm Beach.
Los delitos por los que fue juzgado y declarado culpable son:
- intento de asesinato contra un importante candidato presidencial
- posesión de un arma de fuego para cometer un delito violento
- agresión a un agente federal
- posesión de un arma de fuego y municiones como delincuente convicto
- posesión de un arma de fuego con el número de serie borrado
Cabe señalar que Ryan Routh no disparó el rifle que tenía, pues fue encontrado por un agente del Servicio Secreto.
Ryan Routh asegura que no cometió ningún delito: “nunca se apretó el gatillo”
Por su parte, Ryan Routh afirmó que no cometió ningún delito, pues en ningún momento se apretó el gatillo del rifle que sostenía cuando fue encontrado por un agente del Servicio Secreto.
“Me cuesta creer que se cometiera un delito si nunca se apretó el gatillo”Ryan Routh
De acuerdo con el hombre de 59 años señaló que pudo ver con el apoyo de su arma al entonces candidato Donald Trump pero no disparó.
Asimismo, señaló que pudo haberle disparado al agente que lo encontró, si hubiera tenido la intención de dañar a alguien.
Además defendió que “el mero hecho de tener un arma en presencia de otra persona no significa intención” de hacer daño