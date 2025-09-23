¿Quién es Ryan Wesley Routh? Se trata del hombre que fue declarado culpable por el intento de asesinato al presidente Donald Trump.

La jueza federal, Aileen Cannon, habría resuelto que el juicio en contra del individuo que intentó matar al presidente electo, se realizaría en septiembre de 2025.

En torno a su decisión de aplazar el juicio contra Ryan Wesley Routh, la impartidora de justicia dijo que se debía a la inmensa cantidad de evidencia digital que se tenía que analizar.

La fecha de juicio llegó y Ryan Wesley Routh fue declarado culpable por intento de asesinato contra el entonces presiente electo Donald Trump.

Donald Trump (ROB CARR / Getty Images via AFP)

¿Quién es Ryan Wesley Routh?

El 15 de septiembre de 2024, Ryan Wesley Routh fue detenido por autoridades de Estados Unidos debido a que se le acusó de intentar asesinar a Donald Trump con un rifle SKS.

Los reportes sobre lo ocurrido establecen que ese día, Ryan Wesley Routh ingresó al campo de golf del presidente electo, Trump International Golf Club, ubicado en West Palm Beach, Florida.

En el recinto en cuestión, el sujeto se ocultó en unos arbustos que estaban a una distancia aproximada de 300 a 500 metros de Donald Trump, quien en ese momento estaba jugando golf.

Asimismo, se dio a conocer que el individuo que tiene un largo historial delictivo, incluyendo condenas por posesión de armas de fuego, portaba un rifle SKS con el que le estaba apuntando a Donald Trump.

Sin embargo, Ryan Wesley Routh, quien ya había manifestado previamente algunas críticas contra el entonces candidato presidencial, pudo ser detenido antes de que accionara su arma de fuego.

Por los hechos, las autoridades le imputaron diversos cargos federales derivados del intento de asesinato, sin embargo la jueza encargada del caso aplazó su juicio hasta septiembre de 2025.

Ryan Wesley Routh (Efrem Lukatsky / AP)

¿Qué edad tiene Ryan Wesley Routh?

Tras darse a conocer el intento de asesinato de Donald Trump a cargo de Ryan Wesley Routh, diversos medios de comunicación emitieron mucha información sobre el atacante.

Lo anterior debido a que entre otras cosas, revelaron que el individuo nació el 18 de febrero de 1966, es decir que hasta el mes de diciembre de 2025, tiene 59 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ryan Wesley Routh?

Los reportes alrededor del sujeto que intentó asesinar a Donald Trump en septiembre del 2024, refieren que éste estuvo casado con una mujer Lora Wilson, con quien contrajo nupcias en 1989.

Sin embargo, los datos indican que 14 años más tarde, en el 2003, Ryan Wesley Routh se divorció de su entonces esposa y luego de la separación, el individuo no volvió a casarse.

¿Cuántos hijos tiene Ryan Wesley Routh?

En lo que respecta a la familia que Ryan Wesley Routh tuvo durante su matrimonio con Lora Wilson, los datos que se han dado a conocer señalan que el sujeto tuvo 3 hijos, dos varones y una mujer:

Adam Routh

Oran Alexander Routh

Sara Ellen Routh

Ryan Wesley Routh (Especial)

¿Qué estudió Ryan Wesley Routh?

En cuanto a la formación académica de Ryan Wesley Routh, diversos medios de comunicación han dado a conocer que el sujeto estudió en la Universidad Estatal A&T de Carolina del Norte.

No obstante, los reportes indican que el sujeto que intentó asesinar a Donald Trump, únicamente cursó dos semestres y abandonó sus estudios para comenzar a trabajar.

¿En qué ha trabajado Ryan Wesley Routh?

En el tema de la experiencia laboral que Ryan Wesley Routh desarrolló antes de ser detenido, los datos señalan que ha trabajado en el sector de la construcción.

Incluso, la información establece que en el año 2018, Ryan Wesley Routh fundó una empresa en Hawái que se especializa en la construcción de viviendas de bajo coste.

Aunado a lo anterior, se reveló que el sujeto que intentó asesinar a Donald Trump que será juzgado hasta septiembre de 2025, gestionó una empresa de construcción en Carolina del Norte.

No obstante, debido a presuntas irregularidades en diversos contratos, el individuo que se tuvo que enfrentar a diversas demandas tanto de contratistas, como de clientes.

Ryan Wesley Routh fue detenido por el atentado contra Donald Trump (especial)

Ryan Wesley Routh declarado culpable por intento de asesinato de Donald Trump

El martes 23 de septiembre, Ryan Wesley Routh fue declarado culpable por el intento de asesinato contra Donald Trump.

Tras este veredicto, el sujeto intentó atentar contra su vida.

Los delitos por los que Ryan Wesley Routh fue juzgado y declarado culpable son:

Intento de asesinato contra un importante candidato presidencial

Posesión de un arma de fuego para cometer un delito violento

Agresión a un agente federal

Posesión de un arma de fuego y municiones como delincuente convicto

Posesión de un arma de fuego con el número de serie borrado

Pese a que ya fue declarado culpable, la sentencia contra Ryan Wesley Routh será dictada hasta el próximo 18 de diciembre a las 9:30 horas y podría enfrentar cadena perpetua por intentar asesinar a Donald Trump.

Donald Trump (Julia Demaree Nikhinson / AP)

Ryan Wesley Routh será juzgado hasta septiembre 2025 por intento de asesinato contra Donald Trump

Por la existencia de numerosas evidencias digitales que aún deben ser analizadas, el juicio contra Ryan Wesley Routh, quien intentó asesinar a Donald Trump, se aplazó hasta septiembre 2025.

Al respecto, la jueza federal Aileen Cannon informó que tomó la decisión de aplazar el juicio hasta el 8 de septiembre de 2025, en respuesta a la solicitud que presentó la defensa del sujeto.

Asimismo, la jueza detalló que accedió a la petición, debido a que hay una inmensa cantidad de evidencia digital que todavía no ha sido procesada y tiene que pasar por un proceso de análisis.

Con respecto a ello, la defensa de Ryan Wesley Routh ha indicado que se trata de información extraída de 18 teléfonos celulares y 3 computadoras, así como de 3 tabletas y 5 discos duros.

Cabe resaltar que el sujeto enfrenta diversos cargos federales por el intento de asesinato de Donald Trump, como es el caso de los que se presentan a continuación:

Intento de asesinato de un candidato presidencial

Posesión de un arma de fuego para promover un delito violento

Agresión a un funcionario federal