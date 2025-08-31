El ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, sufrió una fractura de vértebra derivado de un accidente automovilístico en New Hampshire, Estados Unidos.

El accidente de Giuliani se registró durante la noche del sábado 30 de agosto de 2025 en una autopista en el estado de New Hampshire.

Giuliani, de 81 años de edad y quien también fungió como abogado de Donald Trump, se encontraba manejando un automóvil rentado cuando fue chocado por la parte trasera del vehículo.

Rudy Giuliani (Reuters)

Rudy Giuliani es hospitalizado tras accidente automovilístico; tiene fractura de vértebra y múltiples lesiones

Según su jefe de seguridad y vocero Michael Ragusa, antes del accidente, Rudy Giuliani fue contactado por una mujer —víctima de violencia doméstica— para pedirle ayuda.

A su llegada al domicilio de la mujer, el ex alcalde la auxilió, llamó al 911 y permaneció en el lugar hasta que el arribo de las autoridades.

Al volver a su vehículo, Giuliani se dispuso a seguir su camino de vuelta y tan sólo unos minutos después fue impactado por detrás por otro automóvil que conducía a alta velocidad mientras circulaba por la autopista.

De inmediato, Rudy Giuliani fue trasladado a un hospital, donde lo diagnosticaron con fractura de vértebras, múltiples cortes y moretones, así como otras lesiones en el brazo izquierdo y la parte inferior de la pierna.

Se espera que el ex funcionario permanezca hospitalizado entre dos y tres días. A su salida, deberá usar un aparato ortopédico para la vértebra rota.

Rudy Giuliani, de buen ánimo tras accidente; ya muestra avances en su recuperación

El jefe de seguridad y vocero del ex funcionario aseguró que tras recibir atención médica, Rudy Giuliani está de buen ánimo y muestra avances en su recuperación.

“El alcalde está de buen humor. Es una bestia. Sobrevivió al 11 de septiembre”, señaló su vocero.

Maria Ryan, quien es socia comercial de Giuliani y enfermera practicante, confirmó que se encuentra apoyando a supervisar la atención médica que recibe el ex alcalde de Nueva York, así como que está recibiendo más pruebas y estabilización de sus lesiones.