Un tribunal federal de Estados Unidos sostuvo este viernes 29 de agosto que los aranceles de Donald Trump son ilegales y el presidente ya respondió a esta declaración; esto fue lo que dijo.

De acuerdo con el fallo del tribunal de Estados Unidos, la mayoría de los aranceles que el presidente Donald Trump interpuso a decenas de países son ilegales, pues están fuera del marco legal.

La resolución de este tribunal de Estados Unidos responde a una medida presentada por un tribunal especializado en comercio en Nueva York, que advertía la ilegalidad de los aranceles.

Donald Trump y sus aranceles recíprocos se aplican a islas sin habitantes (Casa Blanca vía X)

Tribunal de Estados Unidos declara ilegales a los aranceles de Donald Trump

Este viernes 29 de agosto, un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos declaró que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer aranceles generales a decenas de países del mundo.

Dado que el presidente Donald Trump no tenía el derecho legal ni la autoridad para imponer aranceles generales, la mayoría de estos son ilegales, así lo declaró el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal.

Los miembros de este tribunal remitieron el caso nuevamente al tribunal inferior para determinar si el fallo aplicará a todos los afectados por los aranceles de Donald Trump o solo a las partes involucradas en el litigio.

Donald Trump anuncia actualización de aranceles de Estados Unidos. (Jacquelyn Martin / AP)

Donald Trump responde al fallo del tribunal de Estados Unidos que declara como ilegales los aranceles

Pese al fallo del tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que “todos los aranceles siguen vigentes” y espera que la Corte Suprema falle a su favor.

El presidente Donald Trump anticipó que si los aranceles se eliminan eso destruiría a Estados Unidos y “sería una catástrofe total para el país”, por lo que buscará revertir la resolución del tribunal.

Cabe mencionar que la resolución de hoy afectaría únicamente a los aranceles generales, los aplicados por Donald Trump sobre vehículos, acero y otros bienes se mantienen vigentes.