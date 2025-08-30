Estados Unidos en problemas porque Rusia y China se unen contra aranceles y sanciones discriminatorias.

Tanto Rusia como China se oponen en conjunto a las “sanciones discriminatorias” que obstaculizan el comercio mundial.

Además el presidente ruso, Vladimir Putin criticó este tipo de acciones globales previo a su viaje a China, el que se produce en un momento en el que buscan revertir la desaceleración del comercio bilateral.

Estados Unidos en problemas: Rusia y China se unen contra aranceles y sanciones discriminatorias; esto dijo Vladimir Putin

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que China y Rusia “se oponen a las sanciones discriminatorias en el comercio mundial”, antes de su visita a China.

Vladimir Putin irá al gigante asiático para participar en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y en el desfile en Pekín conmemorativo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

Durante una entrevista con la agencia estatal china Xinhua, Putin aseguró que “Rusia y China comparten amplios intereses comunes y puntos de vista similares sobre cuestiones de principios”.

Según el mandatario ruso, las sanciones “obstaculizan el desarrollo socioeconómico de los Estados miembros del BRICS y del mundo en su conjunto”.

Cabe recordar que continuamente Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump ha lanzado amenazas contra los países miembros del BRICS por asuntos de comercio y economía.

Estados Unidos en problemas: Rusia y China se unen contra aranceles y sanciones discriminatorias; buscan nuevo sistema

También en la misma entrevista, Vladimir Putin abogó por “un nuevo sistema financiero que se base en los principios de apertura y equidad genuina, garantizando un acceso equitativo y no discriminatorio a sus instrumentos para todos los países”.

El presidente ruso destacó el “profundo significado simbólico” de su inminente visita a China y describió a su homólogo chino, Xi Jinping, como “un verdadero líder de una gran potencia mundial, un dirigente con pensamiento estratégico y visión global que sitúa el interés nacional en primer lugar y actúa con determinación”.

“En un momento de complejos cambios internacionales, que un líder así esté al timón es crucial para China”, aseveró Putin.