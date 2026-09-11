Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que su país no emprenderá acciones militares contra cárteles del narcotráfico en países de América Latina sin el consentimiento de sus aliados.

Durante su visita a Perú, Marco Rubio afirmó que Estados Unidos tiene capacidad para combatir a los cárteles de manera individual, pero aclaró que la cooperación con sus aliados es una manera más afectiva.

Rubio descarta acciones de Estados Unidos contra cárteles sin consentimiento de sus aliados

El jueves 10 de septiembre de 2026, Marco Rubio sostuvo que Estados Unidos no realizará acciones contra cárteles que sus aliados no le soliciten, pues su intención es trabajar de manera coordinada.

Rubio promete que Estados Unidos no combatirá cárteles sin consentimiento de sus aliados (Martin Mejia / AP Photo/Martin Mejia)

Las declaraciones de Marco Rubio se producen mientras la administración de Donald Trump mantiene una estrategia de mayor presión contra los cárteles y otras organizaciones criminales.

En este contexto, Perú anunció su incorporación al “Escudo de las Américas”, una coalición impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación regional contra organizaciones criminales transnacionales.

El secretario Marco Rubio declaró que Estados Unidos está dispuesto a cumplir con todo lo posible para ayudar a sus aliados, aclarando que no actuará más allá del apoyo que le soliciten.

“Nosotros estamos dispuestos a cumplir con todo lo posible para ayudarlos, pero obviamente esto va a ser basado en la cooperación que ustedes pidan. No queremos hacer menos de lo que piden, pero tampoco vamos a hacer más de lo que ustedes piden”. Marco Rubio

Cabe aclarar que, pese a estas declaraciones, Estados Unidos realiza operaciones unilaterales contra embarcaciones que, según sus autoridades, estarían vinculadas con el narcotráfico en aguas internacionales.