Ronald Johnson lamentó la muerte de 2 agentes en Omealca, Veracruz, durante un ataque armado que dejó también una persona herida.

Vía redes sociales, el embajador de Estados Unidos se unió a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y mandó sus condolencias a familias de las víctimas.

Me uno al secretario Omar García Harfuch para expresar mis más sentidas condolencias a las familias y compañeros de los dos agentes federales que perdieron la vida en cumplimiento de su deber en Veracruz. Ronal Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Ronald Johnson desea pronta recuperación de persona herida tras ataque en Omealca, Veracruz

En su mensaje, Ronald Johnson también pidió la pronta recuperación del tercer elemento que resultó herida en ataque en la localidad de Omealca.

Igualmente, el diplomático expresó en su mensaje que lo ocurrido con los agentes de SSPC es un “recordatorio de los riesgos que enfrentan” los que trabajan en instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Ronald Johnson cerró su mensaje asegurando que se honrará el servicio de los agentes al “continuar trabajando por comunidades más seguras”.

Ronald Johnson lamenta muerte de 2 agentes en Omealca, Veracruz (@USAmbMex)

Fue este sábado 5 de septiembre que Omar García Harfuch informó sobre la agresión que sufrieron los elementos de la SSPC.

Integrantes del crimen organizado atacaron con arma de fuego a los agentes, lo que derivó en que dos perdieran la vida y una resultara herida.

Tras el incidente, se desplegó un operativo coordinado entre autoridades locales y federales para dar con los responsables.