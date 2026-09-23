Ronald Johnson destacó la colaboración entre México y Estados Unidos, luego de confirmarse la captura de José Ángel, alias “Don Flaco”, quien tenía una orden de extradición por delitos de trafico de drogas.

El embajador comentó que, gracias al intercambio de información, se logró detener al presunto coordinador y financiador encargado de trasladar precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos.

“La cooperación en acción produce resultados. Gracias al intercambio de información entre EE.UU. y México, las autoridades mexicanas arrestaron a otro fugitivo buscado en Estados Unidos” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Al igual que la DEA, Ronald Johnson afirmó que, gracias al trabajo conjunto de ambos países, no habrá impunidad para delincuentes que intenten introducir droga en la frontera.

Colaboración entre México y Estados Unidos en captura de “Don Flaco” (Captura de pantalla )

DEA celebra colaboración e intercambio de información para detener a “Don Flaco”

En otro mensaje, la Administración para el Control de Drogas (DEA) también celebró la detención de “Don Flaco” y resaltó que el intercambio de inteligencia fue clave en la operación.

“El intercambio de información ayudaron a las autoridades mexicanas a arrestar a José Ángel “N”, uno de los objetivos de máxima prioridad de la DEA” DEA

La DEA afirmó que continuará trabajando con sus socios en México para desmantelar las redes químicas, el flujo de dinero y a los responsables de producción de drogas sintéticas.

El embajador Ronald Johnson compartió un mensaje similar, resaltando la importancia de que México y Estados Unidos colaboren para prevenir la impunidad.

“Cuando trabajamos juntos, no hay dónde esconderse. Aquellos que buscan traficar drogas mortales y envenenar nuestras comunidades serán encontrados y llevados ante la justicia” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Colaboración entre México y Estados Unidos en captura de “Don Flaco”

José Ángel, alias “Don Flaco”, acusado de financiamiento y suministro de drogas, fue detenido en CDMX

Fue el martes 22 de septiembre cuando en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), fue detenido “Don Flaco”, confirmó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

El funcionario precisó que la detención se realizó en coordinación de la Fiscalía General de la República (FGR) con la SSPC y AIC, con intercambio de información del FBI y la DEA.

De acuerdo con García Harfuch, el detenido es señalado como coordinador y financiador de una organización dedicada al traslado de precursores químicos de China a México y Estados Unidos.

Además de ser identificado como mano derecha de Ismael “El Mayo” Zambada, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro