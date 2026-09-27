Tras informarse que el gabinete de seguridad de Claudia Sheinbaum logró capturar a “El Bebo”, identificado como operador de la facción Metros del Cártel del Golfo, Ronald Johnson reconoció a las autoridades mexicanas.

El embajador Ronald Johnson, quien representa a Estados Unidos en México, aplaudió el trabajo que el gabinete de seguridad está haciendo contra los que llaman narcoterroristas.

Ronald Johnson celebra la detención de “El Bebo” y reconoce el trabajo de México

El embajador Ronald Johnson dio por enterado la detención de “El Bebo” que el gabinete de Seguridad informó hoy 27 de septiembre de 2026.

Johnson externó no solo el reconocimiento a las autoridades en México por el trabajo que hacen contra el narcotráfico, sino también apuntó la importancia de detener a los nombrados por Estados Unidos, “narcoterroristas”.

“Estas incautaciones -combustible, aeronaves, vehículos, propiedades, drogas, efectivo y otros activos- muestran cómo sus redes se extienden a través de múltiples negocios ilícitos”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

Ronald Johnson celebra el trabajo de México por detener a narcotraficantes. (@GabSeguridadMX)

Asimismo, Ronald Johnson apuntó que México y Estados Unidos deben trabajar juntos para detener “las redes criminales y terroristas”.

Según la información de Seguridad, la detención de “El Bebo” se logró tras cateos en 19 sitios de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.