El presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción en todo Bolivia, en busca de librar los bloqueos y protestas que se han prolongado por 50 días en el país.

"He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país" Rodrigo Paz. Presidente de Bolivia

Por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, informó sobre la puesta en marcha de la medida que dijo, tiene la finalidad de devolver la normalidad al país.

Cabe destacar que el estado de excepción decretado por Rodrigo Paz, implica la puesta en marcha de una serie de medidas que pretenden poner fin a las protestas y bloqueos en todo Bolivia.

Presidente de Bolivia decreta estado de excepción para disolver bloques y protestas

El 29 de abril de 2026, transportistas iniciaron una serie de bloqueos y protestas en Bolivia, para exigir reducción de precios de combustibles y mayor distribución de alimentos básicos.

Ante ello, el 18 de junio de 2026, el presidente Rodrigo Paz declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional con el objetivo de poner un alto a las movilizaciones.

“Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares” Rodrigo Paz. Presidente de Bolivia

En su mensaje público, explicó que la medida busca liberar las carreteras y evitar que los ciudadanos sigan siendo “rehenes” de bloqueos que impiden trabajar y estudiar.

Asimismo subrayó que el estado de excepción no pretende alterar la normalidad, sino restaurarla, pues se busca devolver condiciones básicas de movilidad y acceso a bienes esenciales.

Finalmente, aseguró que las puertas del Gobierno permanecerán abiertas para el diálogo, mientras Bolivia necesita recuperar sus caminos, garantizar el abastecimiento y volver a la normalidad.

Rodrigo Paz decreta estado de excepción en Bolivia (@Rodrigo_PazP/X)

Estado de excepción decretado por Rodrigo Paz dispone diversas medidas

En la Gaceta Oficial de Bolivia, se publicó el decreto de estado de excepción que ordenó Rodrigo Paz, en el cual se establecen una serie de medidas con las que se buscan disolver los bloqueos y evitar las protestas: