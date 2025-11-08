El boliviano nacido en España, Rodrigo Paz Pereira de 58 años de edad, ha asumido la presidencia de Bolivia con un juramento a “Dios, familia y patria”.

“Dios, familia y país: sí, juro” , expresó Rodrigo Paz Pereira, y con el que oficialmente ya es presidente de Bolivia este sábado 8 de noviembre 2025 y hasta los próximos 5 años.

La presidencia de Rodrigo Paz Pereira también marca el fin de dos décadas del “socialismo del siglo XXI” en Bolivia tras Evo Morales de 66 años, y Luis Arce de 62 años de edad.

Durante su discurso como el nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira aseguró que su mandato será de servicio ante “el país que recibimos devastado... endeudado moral y materialmente, filas interminables para conseguir combustible, mercados vacíos”.

“Nos tocan cinco años de servicio y no de poder, no nos han entregado un trono sino una tarea. Es el tiempo de una democracia verdadera y de respeto a la ley, nadie está por encima de la ley. Vamos a superar ese pasado de desgracia y de indignidad”. Rodrigo Paz Pereira

Por lo que Rodrigo Paz Pereira prometió realizar ajustes graduales en el país, para salir de la crisis económica con un “capitalismo para todos”.

Asimismo, en la política internacional, el presidente Rodrigo Paz Pereira aseguró que Bolivia ya no será un país aislado, por lo que apuntó que restablecerá los lazos con los Estados Unidos.

“Nunca más una Bolivia aislada, unida por ideologías fallidas, o una Bolivia de espaldas al mundo”. Rodrigo Paz Pereira

🔴 Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia, poniendo fin a dos décadas del "socialismo del siglo XXI" de Evo Morales y Luis Arce. pic.twitter.com/zLk2Gnd8He — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) November 8, 2025

Alito Moreno felicita a Rodrigo Paz Pereira tras asumir presidencia de Bolivia

Luego de que Rodrigo Paz Pereira asumió la presidencia de Bolivia, desde México, Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha enviado sus felicitaciones.

A través de un mensaje en la red social X (antes Twitter) Alito Moreno felicitó a su “querido amigo” Rodrigo Paz Pereira, asegurando que con él comienza una “nueva era” en Bolivia.

“Hoy comienza una nueva era para el pueblo boliviano, abriendo paso al desarrollo, la libertad y el crecimiento con rumbo firme”. Alito Moreno