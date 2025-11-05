El Supremo de Bolivia anuló la sentencia de cárcel contra Jeanine Áñez, ordena su liberación tras estar encerrada durante cuatro años y ocho meses .

Cabe recordar que la expresidenta Jeanine Áñez fue acusada de golpe de Estado, tras la renuncia de Evo Morales en 2019.

Este miércoles 5 de noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020).

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló la sentencia de diez años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso denominado "golpe de Estado" contra el exmandatario Evo Morales, informó el presidente de la corte, que dispuso su liberación #AFP pic.twitter.com/0JNoOgcr3L — Agence France-Presse (@AFPespanol) November 5, 2025

Las autoridades habían ordenado la “inmediata liberación” de Jeanine Áñez por el proceso conocido como ‘golpe de Estado II’, relacionado con la crisis política de 2019.

La resolución judicial tendrá que ser aprobada por un juez de ejecución penal, así lo informó el presidente del TSJ, Romer Saucedo.

“Se ha dispuesto la nulidad que ella tenía, la sentencia ejecutoriada de 10 años y en consecuencia se dispone la libertad en el día, a través del juez de ejecución penal que está en La Paz” Romer Saucedo, presidente del TSJ

Esta resolución se dio tras cuatro años y ocho meses de encarcelamiento de Jeanine Áñez y luego de que su defensa presentó un recurso de revisión extraordinaria de sentencia para anularla.

La defensa argumentó que Jeanine Áñez debía ser procesada por un juicio de responsabilidades por su condición de expresidenta y no en la vía ordinaria como fue procesada y sentenciada.

Jeanine Áñez aún se mantiene recluida en un penal de La Paz.

Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia (Luis Gandarillas / AFP)

¿Por qué se ordenó la liberación de Jeanine Áñez?

Romer Saucedo explicó que durante la revisión de la sentencia descubrieron vulneraciones que afectaron el debido proceso y el derecho de la expresidenta.

Pero, ahora se ha corregido esta situación y se determinó la nulidad de la sentencia.

“Se ha visto que hubo vulneraciones del ordenamiento legal vigente, esas vulneraciones han afectado el debido proceso, y también los derechos que ella goza (…) Se ha corregido todo eso y por eso se ha determinado la nulidad de la sentencia” Romer Saucedo, presidente del TSJ

Cabe recordar que Jeanine Áñez fue detenida en marzo del 2021 y sentenciada en junio de 2022.

Luego de que fue acusada de violar las normas constitucionales que salvaguardan el orden democrático y por una presunta conspiración para derrocar a su rival y predecesor Evo Morales.

Esto tras la renuncia del expresidente Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia y la de todo su gabinete.

El propio Morales denunció ser víctima de un “golpe de Estado” tras varios días de protestas sociales en el país entre denuncias de fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de 2019.

El ‘golpe de Estado II’ analizaba la presunta irregularidad en su llegada al poder y la acusaba de vulnerar el orden constitucional del país.

Jeanine Áñez siempre negó los cargos en su contra.

En agosto pasado, dos tribunales departamentales también anularon los juicios ordinarios contra Áñez por la muerte de varios civiles durante su gestión interina.

Estos en los casos conocidos como ‘Senkata’ y ‘Sacaba’, que fueron trasladados al Legislativo para ser abordados en un juicio de responsabilidades.

La legislación boliviana reserva el juicio de responsabilidades a altos miembros del Estado como presidentes, vicepresidentes y magistrados de los altos tribunales.