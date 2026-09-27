Hoy sábado 26 de septiembre, Roberto Velasco sostuvo una reunión con António Guterres al término del 81 periodo de sesiones de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

António Guterres recibió al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México en el sede de la Organización de la ONU en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Durante el encuentro Roberto Velasco y el secretario general de las Naciones unidas intercambiaron puntos de vista sobre la geopolítica internacional y sobre las perspectivas actuales en América Latina y el Caribe.

António Guterres destaca respeto de México al derecho internacional en reunión con Roberto Velasco

En la reunión con Roberto Velasco, António Guterres reconoció el compromiso de México con el respeto irrestricto del derecho internacional.

Además de sus valiosas contribuciones al fortalecimiento del sistema multilateral, incluido el proceso de reforma ONU80.

Roberto Velasco (SRE)

Tanto Roberto Velasco como António Guterres coincidieron en los retos que significa para la comunidad internacional el cambio climático, las nuevas amenazas y confrontaciones geopolíticas.

Por ello, hicieron votos en pro de la solución pacífica de los conflictos, la igualdad jurídica de los países y el derecho internacional.

Al cierre de la reunión en la ONU, António Guterres envío saludos y admiración a la presidenta Claudia Sheinbaum donde refrendó aportaciones de México al multilateralismo.

António Guterres, secretario general de la ONU (Eskinder Debebe / EFE / ONU)

Roberto Velasco sostiene reunión en la ONU con Serguéi Lavrov de Rusia

En el marco de la Asamblea General de la ONU, Roberto Velasco se reunió en Nueva York con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Seguéi Lavrov.

Ambos funcionario sostuvieron una conversación sobre temas internacionales y regionales. Además de que trataron asuntos sobre relaciones bilaterales, comercio, economía y vínculos culturales entre México y Rusia.

Igualmente hablaron de cooperación en la ONU, G20 y el foto APEC.

Roberto Velasco en reunión con Serguéi Lavrov (SRE)

Al cierre de la ONU, Roberto Velasco también se reunió con: