Roberto Velasco llama “retrógrados” a quienes criticaron su participación en Grupo LGBT de la ONU

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, respondió a las críticas que recibió luego de su participación en una reunión del Grupo Núcleo LGBT de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A través de redes sociales, Roberto Velasco llamó “retrógrados” a las personas que consideran que la diplomacia no es hablar de estos temas, tal como lo hizo el historiador Enrique Krauze.

Roberto Velasco responde a quienes lo criticaron por participar en Grupo LGBT de la ONU y los llama “retrógrados”

Roberto Velasco sostuvo un encuentro con el Grupo Núcleo LGBT de la ONU, que México preside junto a Noruega, y reiteró que la defensa de la comunidad es parte de la Constitución Mexicana y su marco legal.

Roberto Velasco participa en Grupo LGBT de la ONU (Captura de pantalla)

El video de la participación de Roberto Velasco fue compartida en redes por la Secretaría de Relaciones Exteriores y fue reposteado por Enrique Krauze, quien lo criticó al igual que otros usuarios.

Enrique Krauze escribió que la participación de Roberto Velasco en el Grupo Núcleo LGBT de la ONU había sido “el punto más bajo de la diplomacia mexicana, en 200 años de historia”.

Krauze critica a Roberto Velasco por participación en Grupo LGBT de la ONU (Captura de pantalla)

Ante las críticas, Roberto Velasco dijo que para algunos “retrógrados” defender los valores LGBT representa “el punto más bajo de la diplomacia mexicana”, pero para los que creen en la libertad y el respeto es “algo normal”.

Velasco añadió que la aceptación de la diversidad LGBT forma parte central del diálogo sobre derechos humanos y que estos principios son parte de una democracia.