Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, destacó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que Claudia Sheinbaum es la primera presidenta en la historia de México.

Durante su intervención, Roberto Velasco señaló que Sheinbaum “no llegó sola” y resaltó que la presidenta trajo consigo cambios importantes de la representación de las mujeres en la política.

Velasco señaló que, con la llegada de Sheinbaum a la presidencia, también llegó un gabinete y un Congreso con paridad de género, así como una reforma para garantizar la igualdad sustantiva.

“No llegó sola”: Roberto Velasco destaca a Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México ante la ONU (Frank Franklin II / AP Photo/Frank Franklin II)

Roberto Velasco subraya ante la ONU el papel de Sheinbaum como primera presidenta de México

Este viernes 25 de septiembre, Roberto Velasco participó en la ONU en representación de México y destacó los cambios que trajo consigo la llegada de la primera presidenta de México.

Roberto Velasco resaltó que la mandataria llegó al cargo con un gabinete y un Congreso de la Unión paritario, es decir, integrado de manera equilibrada por mujeres y hombres.

El funcionario explicó que estos cambios tienen un impacto que va más allá de la composición de los espacios de gobierno, pues representan una referencia para las nuevas generaciones de mujeres.

“Niñas de México crecen sabiendo que pueden llegar a donde quieran llegar”. Roberto Velasco, titular de la SRE

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