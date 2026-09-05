Ricardo Monreal dio respuesta a Donald Trump por su afirmación de que México sólo ofrece “tamales y tomates” a Estados Unidos.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados recordó que no son las únicas comidas aportadas, aunque afirmó estar de acuerdo en una parte del discurso de Donald Trump.

Hasta el momento, Ricardo Monreal ha sido el único funcionario que ha dado respuesta a los señalamientos del presidente de Estados Unidos.

Ricardo Monreal responde a Trump: “Le haremos llegar su dotación de tamales y tomates”

Acompañado de una foto de tamales de dulce, Ricardo Monreal dio respuesta a Donald Trump, a quien aseguró que le hará llegar su dotación.

Ricardo Monreal explicó en el mensaje que la dotación de tamales sería de unos no tan picosos, debido a que Donald Trump calificó de “picante” la comida típica de México.

Ricardo Monreal responde a Donald Trump tras comentario de "tamales y tomates" (Captura de pantalla)

Añadió en su mensaje que también se le hará llegar un buen puré de tomate sinaloense, así como un rico guacamole con aguacate Hass de Michoacán.

Sin embargo, Ricardo Monreal aceptó en su respuesta estar de acuerdo con Donald Trump en esta ocasión, sobre una afirmación del mandatario tras su comentario.

Esto, con respecto a la mención de Claudia Sheinbaum, ya que Donald Trump afirmó llevarse muy bien con la mandataria, a quien respeta mucho y le cae muy bien.

Ricardo Monreal recuerda el “par de cosas” que México ofrece a Estados Unidos

En su mensaje, Ricardo Monreal mencionó que además de los tamales, México ofrece a Estados Unidos el consumo de jitomate y aguacate.

Sin embargo, no es lo único que México exporta, ya también se encuentran frutos rojos, mango y piña; así como chiles, pimiento y los espárragos; carne y azúcar.

Mientras que en bebida se concentra la venta de cerveza y tequila —como principal proveedor— con más de 5 mil 444 millones de dólares en 2025.

Aunado a otras exportaciones mexicanas, que sólo en julio registraron más de 60 mil millones de dólares, como informó la Oficina del Censo de Estados Unidos.