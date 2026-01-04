El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) podría reunirse el lunes 5 de enero de 2026 para discutir las acciones ofensivas que emprendió Estados Unidos en Venezuela.

Se informó que Colombia, respaldada por Rusia y China, solicitó la reunión del consejo de 15 miembros tras las operaciones que terminaron en la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Secretario General de la ONU considera un “precedente peligroso” las acciones de Estados Unidos en Venezuela

Previo a confirmarse la reunión extraordinaria, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró que las acciones de Estados Unidos en Venezuela establecen “un precedente peligroso”.

Donald Trump confirma que Estados Unidos controlará Venezuela

En caso de realizarse, el Consejo de Seguridad de la ONU sumaría tres reuniones, ya que, en los meses de octubre y diciembre, esta organización se reunió en dos ocasiones por la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

En la reunión extraordinaria de la ONU podrían tratarse las declaraciones Donald Trump, pues dijo que él dirigirá Venezuela “hasta el momento en que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”.

De igual manera se abordaría la detención de Nicolás Maduro, cuya primera audiencia se programó para el lunes 5 de enero de 2026 ante la Corte de Nueva York por los siguientes delitos:

Corrupción

Narcotráfico

Tráfico de armas