¿La relación entre Bolivia y Estados Unidos se reactiva? Tras 17 años se anuncia el retorno de embajadores.

Durante la investidura de Rodrigo Paz Pereira, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau confirmó que Washington se encuentra abierto a retomar comunicación.

Estados Unidos anuncia retorno de embajadores de Bolivia durante la investidura de Rodrigo Paz

Christopher Landau asistió a la investidura del nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, donde confirmó la reactivación de la relación entre Estados Unidos y Bolivia.

Durante una conferencia de prensa, Christopher Landau confirmó el regreso de embajadores de Estados Unidos a Bolivia luego de 17 años.

“Y ahora que es el señor presidente, vamos a restablecer las relaciones a nivel de embajador como siempre debería ser” Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos

#ÚLTIMAHORA | EE.UU. anuncia que restablecerá las relaciones a nivel de embajadores con Bolivia luego de 17 años, tras asistir a la investidura del nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz. pic.twitter.com/cAjWhU2Exr — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 8, 2025

Christopher Landau confirmó que a diferencia de Evo Morales y Luis Arce, Estados Unidos mantiene “relaciones muy estrechas” con Rodrigo Paz Pereira.

Es por ello por lo que espera que “muy pronto” se puedan anunciar a los nuevos embajadores.

En su conversación, Christopher Landau calificó de “insólito y triste” el hecho de que ambos países no hayan “tenido embajadores” en Washington, ni en La Paz -la sede del Gobierno y el Legislativo de Bolivia-.

Christopher Landau recordó que la presencia de los embajadores es clave para que haya una mejor comunicación entre países.

“La diplomacia es, al fin y al cabo, la comunicación. Sin embajador en la capital del otro país, eso se hace más difícil” Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos

No trip to La Paz, Bolivia 🇧🇴 is complete without a visit to the Witches’ Market downtown, where indigenous women sell herbal remedies, amulets, and good luck charms — including animal fetuses! Was very moved that a group of young participants in an Embassy-sponsored English… pic.twitter.com/Lni7MSROfw — Christopher Landau (@ChrisLandauUSA) November 8, 2025

Rodrigo Paz muestra sus deseos de retomar sus relaciones con Estados Unidos

Por su parte, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, agradeció la presencia de Christopher Landau, así como de la delegación de Estados Unidos.

“Eso significa retomar relaciones con EU, como lo haremos con otras naciones, que bajo el dogmatismo ideológico nos ha aislado a los bolivianos” Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia

Rodrigo Paz Pereira le pidió a Christopher Landau trasmitirle a Donald Trump un “mensaje de cordialidad y fraternidad.

Y es que para Rodrigo Paz Pereira es fundamental fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia.

“Significa un paso más de abrir Bolivia al mundo y que el mundo venga a Bolivia y, por ende, hemos generado una serie de espacios de acuerdo que estamos desarrollando en beneficio de ambas naciones, y fortalecer nuestras relaciones” Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia

Rodrigo Paz Pereira ya había expresado su deseo de restituir las relaciones con Estados Unidos “bajo el paraguas de la democracia, del desarrollo y de los conceptos y valores de orden humano”.

Cabe recordar que las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos se mantenían a nivel de encargados de Negocios.

Esto luego de que el 12 de septiembre de 2008 el expresidente Evo Morales expulsó de Bolivia al entonces embajador estadounidense Philip Goldberg y a las estadounidenses de cooperación y antidrogas.

Evo Morales tomó esta decisión luego de que los acusó por una supuesta conspiración contra su Gobierno.

La Casa Blanca siempre negó estos señalamientos, sin embargo Estados Unidos declaró persona no grata al entonces embajador Gustavo Guzmán.

En 2011 los gobiernos firmaron un en Washington un convenio marco de relaciones bilaterales, pero hasta la fecha no se repusieron los embajadores.

Luis Arce -quien recientemente dejó el cargo presidencial- expreso su preocupación ante un posible retorno de la Administración de Control de Drogas (DEA) a Bolivia.