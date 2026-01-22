El 8 de julio de 2022 Shinzo Abe fue asesinado con un arma de fuego casera; el atacante fue identificado como Tetsuya Yamagami.

Tres años y medio después, en enero de 2026, Yamagami fue sentenciado.

¿Quién fue Shinzo Abe?

Shinzo Abe fue un destacado político japonés, primer ministro más longevo del país, conocido por su liderazgo conservador y su intento de revitalizar Japón.

Tras dejar el cargo en 2020, continuó influyendo en la política nacional, participando en actos públicos y apoyando candidatos de su partido con frecuencia.

Shinzo Abe, exprimer ministro de Japón (KAZUHIRO NOGI / AFP)

El 8 de julio de 2022, mientras pronunciaba un discurso en Nara, fue atacado por un hombre armado con un arma casera desde atrás.

Gravemente herido, Abe fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció horas después, causando conmoción nacional e internacional por la inusual violencia armada en Japón.

Su asesinato reabrió debates sobre seguridad política, extremismo individual y protección de líderes públicos, dejando una huella profunda en la sociedad japonesa contemporánea moderna.

¿Cuántos años tenía Shinzo Abe cuando fue asesinado?

Shinzo Abe nació el 21 de septiembre de 1954 en Tokio, Japón. El ex primer ministro tenía 67 años cuando fue asesinado.

¿Quién fue la esposa de Shinzo Abe?

Shinzo Abe es tuvo casado con Akie Matsuzaki desde 1987 hasta su asesinato.

¿Quiénes fueron los hijos de Shinzo Abe?

Shinzo Abe no tuvo hijos.

¿Qué estudió Shinzo Abe?

Shinzo Abe tenía una Licienciatura en Ciencias Políticas por parte de la Universidad Seikei de Tokio.

Más tarde obtuvo su posgrado en la misma disciplina por parte de la Universidad del Sur de California, en Estados Unidos.

Shinzo Abe se encuentra con Donald Trump (Mandel Ngan / AFP)

¿En qué había trabajado Shinzo Abe?

Antes de ser el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe desempeñó otros cargos políticos como:

Miembro de la Cámara de Representantes

Secretario jefe del Gabinete de Japón

Presidente del Partido Liberal Democrático

Condenan a cadena perpetua al asesino de Shinzo Abe

Shinichi Tanaka, presidente del Tribunal del Distrito de Nara, sentenció a Tetsuya Yamagami a cumplir una condena de cadena perpetua por el asesinato de Shinzo Abe.

La primera audiencia de Yamagami tuvo lugar el pasado 28 de octubre de 2025, donde se declaró culpable ante el tribunal.

El atacante fue hallado culpable no solo por el magnicidio del político, sino también por violar la ley sobre el disparo de armas de fuego en Japón.