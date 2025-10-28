El asesinato de Shinzo Abe, ex primer ministro que se encontraba haciendo campaña conmocionó a todo Japón no solo por el funcionario sino por la historia del magnicida Tetsuya Yamagami.

Tetsuya Yamagami fabricó un arma casera a fin de dispararle y se sabe que de fondo hay una historia de resentimiento con una iglesia a la que su madre habría donado su patrimonio.

No está comprobado que Shinzo Abe tuviera relación con dicha iglesia ligada a políticos conservadores. Te contamos más de la historia de Tetsuya Yamagami.

¿Quién es Tetsuya Yamagami? Asesino confeso de Shinzo Abe (Reuters )

¿Quién es Tetsuya Yamagami?

Tetsuya Yamagami es el asesino del ex primer ministro Shinzo Abe en 2022 quien en este 2025 se declaró culpable.

¿Qué edad tiene Tetsuya Yamagami?

Tetsuya Yamagami tiene 45 años de edad al haber nacido en el año 1980.

¿Quién es la esposa Tetsuya Yamagami?

Se desconoce si Tetsuya Yamagami tiene esposa. A quien sí se conoce ampliamente es la viuda de Shinzo Abe, Akie Abe.

¿Qué signo zodiacal es Tetsuya Yamagami?

Al haber nacido un 10 de septiembre, Tetsuya Yamagami es de signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Tetsuya Yamagami?

No hay reportes de que Tetsuya Yamagami fuera padre de familia.

¿Qué estudió Tetsuya Yamagami?

Tetsuya Yamagami nació en una familia adinerada y con un negocio local en la prefectura de Mie pero su madre perdió la casa y los negocios debido a donativos a la Iglesia de la Unificación, lo que dejó a la familia de manera desprotegida.

El hombre no pudo ir a la Universidad y culpaba a la iglesia vinculada a políticos conservadores de la situación económica familiar.

Su padre era un ingeniero que se suicidó cuando él apenas tenía cuatro años de edad.

¿En qué ha trabajado Tetsuya Yamagami?

Tetsuya Yamagami es exmiembro del Ejército de Japón, quien actuó con un arma de fabricación artesanal que implicó un amplio debate jurídico y reformas a las leyes de armas.

Desde 2002 fue parte de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón, no obstante, previamente fue rechazado de una agrupación de Bomberos.

Al momento de su arresto en 2022 estaba desempleado y no tenia antecedentes penales.

Tetsuya Yamagami, asesino del exprimer ministro de Japón, Shinzo Abe, se declaró culpable a tres años del magnicidio.

Tetsuya Yamagami compareció ente un tribunal en Nara, luego del asesinato que conmocionó a Japón en julio 2022.

Este martes 28 de octubre, el magnicida se declaró culpable al decir “todo es cierto”.