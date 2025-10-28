Tetsuya Yamagami, asesino del exprimer ministro de Japón, Shinzo Abe, se declaró culpable a tres años del magnicidio.

Tetsuya Yamagami compareció ente un tribunal en Nara, luego del asesinato que conmocionó a Japón en julio 2022 cuando hacía campaña para continuar como primer ministro.

Este martes 28 de octubre, el magnicida se declaró culpable al decir “todo es cierto”.

Asesino de Shinzo Abe tuvo su primera audiencia tres años después del magnicidio

Tetsuya Yamagami, de 45 años de edad, tuvo su primera audiencia este martes 28 de octubre luego de que se canceló en 2023 por una supuesta amenaza de bomba.

La amenaza no se cumplió y el objeto sospechoso no detonó porque no se trató de una bomba, pero el edificio judicial fue evacuado.

Piden reducción de pena para asesino de Shinzo Abe

El abogado de Tetsuya Yamagami pidió una reducción de pena luego de que el caso se tornó particular y hubo una profunda revisión de las leyes de armas.

El abogado aprovechó el hecho de que el arma era artesanal para justificar que esta no entra en las categorías incluidas en la Ley de Control de Armas de Fuego y Espadas de Japón.

Ello implicó que en 2024 en Japón se hicieran reformas para ampliar la categorización de armas incluidas las fabricadas artesanalmente.

En un país que tiene un fuerte control y condenas por uso de armas se logró incluir la prohibición de armas caseras.

Incluso se incluye la prohibición de difusión de información para fabricarlas, por ejemplo, en tutoriales de redes sociales con hasta un año de cárcel