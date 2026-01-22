Tetsuya Yamagami es condenado a cadena perpetua a 3 años y medio de perpetrar el asesinato de Shinzo Abe.

La sentencia fue dictada por Shinichi Tanaka, presidente del Tribunal del Distrito de Nara, ciudad en Japón.

Tetsuya Yamagami ya se había declarado culpable por asesinato de Shinzo Abe

El 28 de octubre de 2025 se llevó a cabo la primera audiencia de Tetsuya Yamagami, donde se declaró culpable por el magnicidio.

“Todo es cierto”, dijo Tetsuya Yamagami al inicio de su proceso legal mientras su abogado pedía una reducción en la condena.

Tetsuya Yamagami, asesino de Shinzo Abe (Nobuki Ito / AP)

Medios locales en Japón han detallado el momento de la sentencia, describiendo que el condenado mantuvo la cabeza agachada durante el veredicto.

De acuerdo con el tribunal, Tetsuya Yamagami fue hallado culpable por el cargo de asesinato y por violar la normativa sobre el disparo de armas de fuego.

El asesinato de Shinzo Abe que conmocionó a Japón

El 8 de julio de 2022, Shinzo Abe fue atacado mientras se encontraba en campaña para continuar con su cargo de primer ministro en Japón.

El tirador fue detenido e identificado como Tetsuya Yamagami. Después se informó que utilizó un arma de fabricación casera para el atentado.

Durante el juicio se dio a conocer el motivo por el que Yamagami llevó a cabo el asesinato.

El ahora condenado declaró que los supuestos vínculos de Shinzo Abe con la Iglesia de la Unificación generaron en él un fuerte resentimiento con la también conocida “Secta Moon”, por diversos abusos en su contra.

Además de que los culpaba por el derroche económico que hubo en su familia gracias a las donaciones que se le hacían a la iglesia.

Con la sentencia de Tetsuya Yamagami se cierra el caso Shinzo Abe en Japón.