Omukama Oyo Nyimba fue el rey del soberano y tradicional reino de Tooro en Uganda quien hiciera historia y rompiera Récord Guinness al convertirse en el soberano más joven del mundo.

Pues tan solo con 3 años heredó el trono de su fallecido padre, Kaboyo Olimi III para convertirse en el rey de Tooro en el oeste de Uganda.

Y que con tan solo 34 años de edad, Omukama Oyo Nyimba, rey de Tooro, Uganda murió tras un “estado crítico” del cual no se informó más.

¿Quién es Omukama Oyo Nyimba?

Omukama Oyo Nyimba de nombre completo Rukirabasaija Omukama Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV nació el 16 de abril de 1992 en Kampala, Uganda.

Fue conocido como King Oyo, el Omukama (rey) del Reino de Tooro, en el oeste de Uganda y el más joven, con 3 años al subir al trono.

¿Qué edad tenía Omukama Oyo Nyimba, rey de Tooro, Uganda?

Omukama Oyo Nyimba, rey de Tooro, Uganda, tenía 34 años al momento de su muerte.

¿Quién era la pareja de Omukama Oyo Nyimba?

Nunca contrajo matrimonio, ni tuvo pareja Omukama Oyo Nyimba, rey de Tooro; era considerado uno de los solteros más codiciados de Uganda.

¿De qué signo zodiacal era Omukama Oyo Nyimba, rey de Tooro, Uganda?

Aries era el signo zodiacal de Omukama Oyo Nyimba, rey de Tooro, Uganda.

¿Cuántos hijos tuvo Omukama Oyo Nyimba?

Se dice que no tuvo hijos Omukama Oyo Nyimba, pero el primer ministro de Tooro, Calvin Armstrong Rwomiire informó que dejó a un príncipe heredero de la dinastía cuya identidad se revelará más adelante.

¿Qué estudio Omukama Oyo Nyimba, rey de Tooro, Uganda?

Omukama Oyo Nyimba, rey de Tooro, Uganda estudió en el Reino Unido y se graduó con una licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Winchester en 2013.

¿En qué trabajó Omukama Oyo Nyimba?

Omukama Oyo Nyimba no ejerció en lo laboral, pues era el rey de Tooro donde su monarquía se vio influenciada en el bienestar de su pueblo.

Entre los papeles más importante como rey de Tooro, el mandatario Omukama Oyo Nyimba influenció en: