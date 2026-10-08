Te decimos quien fue Margaret Hamilton, una matemática, científica informática e ingeniera de software estadounidense cuyo trabajo fue fundamental para el programa Apolo de la NASA.

¿Quién era Margaret Hamilton?

Margaret Elaine Hamilton fue una destacada científica computacional, matemática e ingeniera de software estadounidense, y fue ampliamente reconocida por su rol fundamental en la NASA durante el programa Apolo.

Hamilton dirigió el equipo encargado del software a bordo del módulo lunar y del módulo de mando, y su trabajo permitió que la computadora de navegación pudiera detectar errores, priorizar tareas y recuperarse de determinadas situaciones críticas.

Durante el Apollo 11, el software emitió una alarma cuando la computadora estaba recibiendo más tareas de las que podía procesar. En lugar de detenerse, el sistema descartó las tareas de menor prioridad y mantuvo aquellas necesarias para el aterrizaje.

Hamilton también es reconocida por popularizar el término “ingeniería de software”, cuando esta disciplina todavía no gozaba del reconocimiento que tiene actualmente, y en 2016 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del entonces presidente Barack Obama.

Muere Margaret Hamilton, responsable del software de Apolo de la NASA (Nicholas Kamm / AFP / AFP)

¿Qué edad tenia Margaret Hamilton?

Margaret Hamilton nació el 17 de agosto de 1936 en Paoli, Indiana, Estados Unidos y murió el 30 de septiembre de 2026, a los 90 años.

¿Margaret Hamilton tenía pareja?

Sí, Margaret Hamilton estuvo casada en dos ocasiones.

Su primer esposo fue James Cox Hamilton, a quien conoció mientras estudiaba en Earlham College; posteriormente se casaron en 1958 y tuvieron una hija.

La pareja se divorció en 1967 y Dos años después, Margaret Hamilton contrajo matrimonio con Dan Lickly en 1969.

Hamilton fue una persona bastante reservada respecto a su vida privada, y de hecho el Computer History Museum la describe como una figura particularmente privada que rara vez concedía entrevistas extensas sobre su vida.

¿Qué signo era Margaret Hamilton?

Margaret Hamilton era Leo, ya que nació el 17 de agosto de 1936.

Muere Margaret Hamilton, responsable del software de Apolo de la NASA (CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

¿Margaret Hamilton tenía hijos?

Sí, Margaret Hamilton tuvo una hija llamada Lauren, nacida en 1959, fruto de su primer matrimonio con James Cox Hamilton.

Durante los años en que Margaret Hamilton trabajaba en el desarrollo del software de Apolo, Lauren era todavía una niña, se sabe que en ocasiones acompañaba a su madre al laboratorio del MIT, incluso durante jornadas de trabajo.

También se ha revelado una anécdota relacionada con Lauren, pues se dice que mientras jugaba con una simulación, provocó accidentalmente un fallo que llevó a Hamilton y su equipo a identificar un problema que podía resultar peligroso en una misión real.

Lauren posteriormente desarrolló una carrera en el mundo artístico y audiovisual.

Muere Margaret Hamilton, responsable del software de Apolo de la NASA (NASA / Alamy)

¿Qué estudió Margaret Hamilton?

Margaret Hamilton estudió Matemáticas e inicialmente asistió a la Universidad de Michigan; posteriormente estudió en Earlham College, donde obtuvo su licenciatura en Matemáticas en 1958.

También incorporó estudios de filosofía, influida en parte por su padre, un filósofo y poeta.

Después de graduarse tenía previsto continuar sus estudios de posgrado en Brandeis University, pero comenzó a trabajar y terminó desarrollando su carrera profesional en el campo de la programación.

En una época en la que todavía no existían programas universitarios de informática como los conocemos actualmente, Hamilton aprendió programación principalmente mediante la práctica.

¿En qué trabajó Margaret Hamilton?

Profesora y educadora: Antes de llegar al programa Apolo, Margaret Hamilton trabajó temporalmente como profesora de matemáticas y francés en un instituto, y posteriormente ingresó al MIT , donde desarrolló software para realizar predicciones meteorológicas bajo la dirección del matemático Edward N. Lorenz.

trabajó temporalmente como profesora de matemáticas y francés en un instituto, y posteriormente ingresó al , donde desarrolló software para realizar predicciones meteorológicas bajo la dirección del matemático Edward N. Lorenz. Pionera en programación: Entre 1961 y 1963, Margaret Hamilton trabajó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), integrándose al Charles Stark Draper Laboratory en el sistema de defensa aérea SAGE, experiencia que despertó su interés por la confiabilidad del software.

trabajó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), integrándose al Charles Stark Draper Laboratory en el sistema de defensa aérea SAGE, experiencia que despertó su interés por la confiabilidad del software. Líder de software en la NASA: Como directora de la División de Ingeniería de Software del Laboratorio de Instrumentación del MIT, Margaret Hamilton fue responsable del desarrollo de los sistemas de vuelo de las misiones Apolo al liderar al equipo. Su código fue especialmente importante durante el alunizaje del Apolo 11 , cuando el sistema detectó una sobrecarga y priorizó las tareas indispensables para continuar con la misión.

fue responsable del desarrollo de los sistemas de vuelo de las misiones Apolo al liderar al equipo. Su código fue especialmente importante durante el alunizaje del , cuando el sistema detectó una sobrecarga y priorizó las tareas indispensables para continuar con la misión. Emprendedora y empresaria: Margaret Hamilton fundó y dirigió empresas enfocadas en el desarrollo de software y sistemas avanzados, como Higher Order Software en 1976, y en 1986 creó Hamilton Technologies, compañía de la que fue directora ejecutiva. Su trabajo posterior se concentró en desarrollar métodos para crear sistemas de software más seguros y resistentes a errores.

Es decir que Margaret Hamilton fue quien escribió y dirigió parte del código que permitió que las computadoras de Apolo supieran qué hacer cuando las cosas no salían exactamente como estaba previsto.