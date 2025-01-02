Gypsy Rose Blanchard, la mujer estadounidense que se convirtió en interés público en 2015 tras asesinar a su madre, debutó en la maternidad.

Gypsy Rose Blanchard -de 33 años de edad- le dio la bienvenida a su hija Aurora Urker, fruto de su relación con Ken Urker, de 31 años de edad.

El nacimiento curiosamente tuvo lugar el mismo día que la mujer obtuvo la libertad condicional tras 8 años de haber estado presa.

Gypsy Rose Blanchard y Ken Urker (@kenurker / Instagram)

Gypsy Rose Blanchard ya es mamá

De acuerdo con el especializado portal TMZ, Gypsy Rose Blanchard ya es mamá. Su primera hija nació el 28 de diciembre de 2024.

Gypsy Rose Blanchard y Ken Urker, con quien inició una relación por correspondencia misma que fue evolucionando, llamarán a su primogénita Aurora.

Se sabe que la bebé nació en perfecto estado de salud en un hospital de Louisiana.

La propia confirmó el nacimiento a través de sus historias de Instagram, donde compartió la primera fotografía de su familia con su novio Ken y su hija.

Su pareja, Ken Urker, fue el primero en compartir la foto familiar, momento que llamó el mejor regalo del 2025.

Gypsy Rose Blanchard confirma nacimiento de su hija (@gypsyrose.ig / Instagram)

¿Quién es Gypsy Rose Blanchard?

La vida de Gypsy Rose Blanchard vuelve a ser tema de interés ahora por el nacimiento de su hija.

Gypsy Rose Blanchard es una mujer estadounidense que en 2015 protagonizó un escándalo mediático: Mató a su madre.

La mujer pasó 8 años en prisión por el asesinato de su madre, Dee Dee Blanchard, en segundo grado.

Según lo declarado por Gypsy Rose Blanchard, acabó con la vida de su progenitora porque estaba harta del control y los abusos que esta ejercía sobre ella.

Cabe señalar que Dee Dee Blanchard padecía el síndrome de Münchhausen por poderes . Un trastorno y forma de maltrato infantil.

En muchos casos, la madre inventaba enfermedades y síntomas falsos para tener control total sobre su hija.

Dee Dee Blanchard le hizo creer a su hija Gypsy Rose Blanchard que padecía distrofia muscular, leucemia y otras patologías crónicas.

Por lo que debía permanecer en silla de ruedas y ser alimentada por medio de una sonda.

Gypsy Rose Blanchard y su mamá Dee Dee (Especial)

Por este asesinato, Gypsy Rose Blanchard fue condenada a 10 años de prisión, pero obtuvo la libertad condicional en 2023.

El 28 de diciembre de 2023 comenzó a disfrutar de su relación con Ken Uker, la cual comenzó cuando estaba presa y tras su separación de Ryan Scott Anderson.

En julio de 2024, mediante su canal de YouTube, anunciaba felizmente su embarazo.