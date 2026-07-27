Jeremiah “Shawn” Duffey, entrenador de baloncesto juvenil en Oklahoma y esposo de la influencer Sara Gilson, fue señalado por presunto abuso contra una adolescente de su equipo.

Tras denuncias y órdenes de protección solicitadas por la madre de la víctima y por Sara Gilson, un juez le ordenó desalojar la vivienda familiar.

El 23 de julio de 2026, Jeremiah Duffey ingresó al domicilio en Owasso, disparó contra Sara Gilson y luego se quitó la vida.

El caso Jeremiah Duffey fue clasificado en Estados Unidos como homicidio-suicidio.

Jeremiah Duffey, esposo de Sara Gilson (Tomada de video )

¿Quién fue Jeremiah Duffey, esposo de Sara Gilson?

Jeremiah “Shawn” Duffey fue un hombre estadounidense, que fue esposo de la influencer Sara Gilson.

Su nombre fue centro de una controversia pública y legal luego de que el 9 de junio de 2026, fue denunciado por la madre de una adolescente de 15 años perteneciente a su equipo de baloncesto.

Se le acusó de besar y tocar de manera inapropiada a la menor durante un evento, acto que presuntamente fue presenciado por otro entrenador.

La víctima también relató que Duffey le enviaba mensajes de texto, la invitaba a su habitación de hotel y le ofreció dinero para mantener su silencio.

A raíz de estas acusaciones, tanto la madre de la menor como Sara Gilson solicitaron órdenes de protección en junio y julio de 2026.

Un juez le ordenó desalojar la vivienda familiar y mantenerse al menos a 100 yardas (91 metros) de distancia de Gilson.

Sara Gilson alegó en su petición que Duffey poseía un arma de fuego, había amenazado con suicidarse y se había dado a la fuga.

El 23 de julio de 2026, Duffey fue encontrado muerto junto a Sara Gilson en su domicilio de Owasso, Oklahoma.

Las investigaciones policiales clasificaron el caso como un homicidio-suicidio, concluyendo que Duffey ingresó a la vivienda, le disparó a Gilson en la cabeza y posteriormente se quitó la vida utilizando el mismo método.

¿Cuántos años tenía Jeremiah Duffey, esposo de Sara Gilson?

Jeremiah Duffey tenía 48 años de edad.

¿Quién fue la esposa de Jeremiah Duffey?

Jeremiah Duffey era el esposo separado de la influencer y estilista Sara Gilson.

Sara Gilson, influencer de Estados Unidos (Tomada de video)

¿Qué signo zodiacal fue Jeremiah Duffey, esposo de Sara Gilson?

No hay información pública sobre la fecha de nacimiento de Jeremiah Duffey, por lo que se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tenía Jeremiah Duffey, esposo de Sara Gilson?

Jeremiah Duffey no era el padre bilógico de los hijos de Sara Gilson, ejercía el rol de padrastro de ambos menores.

¿Qué estudió Jeremiah Duffey, esposo de Sara Gilson?

No hay información pública sobre los estudios de Jeremiah Duffey.

¿En qué trabajó Jeremiah Duffey, esposo de Sara Gilson?

Jeremiah Duffey se desempeñaba de manera independiente como director y entrenador del equipo de baloncesto juvenil competitivo “Oklahoma Ballerz”. Además, era miembro de la tribu Osage.

Las autoridades escolares de la localidad aclararon formalmente que Duffey no poseía ninguna relación laboral, certificación ni contrato con el distrito de las Escuelas Públicas de Owasso.

Las prácticas de su equipo se realizaban únicamente mediante el alquiler temporal de las instalaciones del gimnasio cuando las clases no estaban en curso.