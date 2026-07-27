Sara Gilson, una reconocida influencer y estilista de Oklahoma, fue víctima de un presunto homicidio-suicidio perpetrado por su esposo, Jeremiah Duffey.

El crimen ocurrió poco después de que Gilson utilizara sus redes sociales para acusar públicamente a Duffey de pedofilia, tras revelarse denuncias de abuso contra una menor de edad.

A pesar de que la víctima contaba con una orden de protección judicial, el agresor logró ingresar a la vivienda y dispararle antes de quitarse la vida.

¿Quién fue Sara Gilson, influencer de Estados Unidos?

Sara Gilson era una influencer y estilista profesional estadounidense que residía en Owasso, Oklahoma, Estados Unidos.

Sara Gilson, influencer de Estados Unidos (Tomada de video)

Su caso cobró gran relevancia internacional tras acusar públicamente a su esposo de pedofilia tras enterarse de conductas inapropiadas con una menor.

El esposo de Gilson ya era investigado por la policía luego de que la madre de una adolescente de 15 años lo denunciara por tocar inapropiadamente a la menor mientras ejercía como su entrenador de baloncesto.

Sara había tramitado exitosamente una orden de protección contra él, sin embargo Jeremiah Duffey ingresó a la vivienda familiar.

De acuerdo con los reportes, Jeremiah Duffey disparó letalmente contra Gilson y posteriormente se quitó la vida. Uno de los hijos de la influencer fue quien alertó a los servicios de emergencia.

¿Cuántos años tenía Sara Gilson, influencer de Estados Unidos?

Sara Gilson tenía 43 años de edad.

¿Quién era el esposo de Sara Gilson, influencer de Estados Unidos?

Al momento de su muerte, se encontraba separada de su esposo, Jeremiah “Shawn” Duffey.

Sara Gilson, influencer de Estados Unidos (@javierceriani / Instagram )

¿Qué signo zodiacal era Sara Gilson, influencer de Estados Unidos?

No hay información pública acerca de la fecha de nacimiento de Sara Gilson, por lo que se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tenía Sara Gilson, influencer de Estados Unidos?

Sara Gilson era madre de dos hijos, un niño y una niña de una relación anterior con Lyle Landers.

Sus hijos eran el centro de su vida y aparecían frecuentemente en sus redes sociales.

¿Qué estudió Sara Gilson, influencer de Estados Unidos?

Sara Gilson estudió para ser estilista y peluquera profesional, profesión que ejercía activamente a la par de su faceta como creadora de contenido.

¿En qué trabajó Sara Gilson, influencer de Estados Unidos?

Sara Gilson era conocida por ser una influencer, su contenido se desarrollaba principalmente en TikTok, aunque también trabajaba en un salón de belleza.

Los temas principales de sus publicaciones incluían:

Estilo de vida y maternidad: Compartía momentos cotidianos con sus hijos y su visión sobre la crianza.

Moda y belleza: Publicaba tendencias, recomendaciones de productos (especialmente de Amazon) y consejos estéticos.

Gastronomía: Mostraba contenido relacionado con la comida y la cocina.

Labor profesional: Como estilista, Gilson utilizaba sus plataformas para mostrar los cambios de imagen y transformaciones que realizaba a sus clientes en el salón de belleza donde trabajaba.

Contenido familiar: Además de sus hijos, solía destacar el trabajo artístico de su padre en sus videos

En sus últimas semanas, su contenido dio un giro personal significativo, luego de que el 11 de julio de 2026, se volvió viral al participar en una tendencia inspirada en los documentales de Netflix, donde utilizó un video para denunciar públicamente a su esposo de ser un pedófilo.

Sus publicaciones finales también abordaron la importancia de las amistades femeninas y temas relacionados con la superación de traumas, utilizando etiquetas como #TraumaTok.

Tras la muerte de Sara Gilson, se creó una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para asegurar el sustento económico, la educación y el bienestar futuro de sus hijos.