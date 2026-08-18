Jason Arday fue un sociólogo británico y profesor de Sociología de la Educación en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.

Su trayectoria había sido presentada como extraordinaria debido a las dificultades de aprendizaje que enfrentó durante su infancia, y a que aprendió a leer y escribir hasta los 18 años.

¿Quién fue Jason Arday?

Jason Arday fue un sociólogo y académico británico especializado en Sociología de la Educación.

Su investigación abordó temas como raza y educación superior, desigualdad, salud mental, neurodiversidad e interseccionalidad.

Jason Arday (Jason Arday, 2024 / Wikimedia Commons (CC0))

Antes de llegar a Cambridge fue profesor de Sociología de la Educación en la Universidad de Glasgow y ocupó distintos cargos académicos en Durham University y Roehampton University.

En 2023, Cambridge destacó que su nombramiento, a los 37 años, lo convirtió en el hombre afroamericano más joven en alcanzar una cátedra en la universidad .

¿Cuántos años tenía Jason Arday al morir?

Jason Arday tenía 41 años al momento de su muerte.

La Universidad de Cambridge había informado que tenía 37 años cuando fue nombrado profesor en marzo de 2023.

Arday murió el 14 de agosto de 2026 en Londres. La Policía Metropolitana informó que fue encontrado sin vida en una propiedad de Battersea y que su muerte no estaba siendo tratada como sospechosa.

Murió por suicidio, de acuerdo con los reportes publicados tras su fallecimiento.

¿Quién era la pareja de Jason Arday?

Datos indican que Jason Arday durante años sostuvo una relación con una mujer de nombre Debbie McKenzie, con quien se casó en 2014.

¿Qué signo zodiacal era Jason Arday?

El signo zodiacal de Jason Arday no puede determinarse con certeza, debido a que su fecha exacta de nacimiento no ha sido publicada en fuentes biográficas institucionales.

¿Quiénes son los hijos de Jason Arday?

Jason Arday tuvo dos hijos, ambos frutos de su relación con McKenzie.

¿Qué estudió Jason Arday?

Arday estudió Education Studies and Physical Education en St Mary’s University, donde se graduó en 2008. Posteriormente obtuvo una maestría en Education and Pedagogy en la misma institución.

También obtuvo una MA en Education Studies y un PhD en Education en Liverpool John Moores University.

Jason Arday (Jason Arday, 2024 / Wikimedia Commons (CC0))

¿En qué trabajó Jason Arday?

Jason Arday trabajó sus primeros años de trayectoria como profesor de educación física.

Con el tiempo se convirtió en docente universitario, sociólogo, investigador y profesor universitario, además de desempeñar cargos administrativos en instituciones como:

Universidad de Roehampton

Faculty of Social Science and Health

Universidad de Glasgow

Universidad de Cambridge

Cabe destacar que Jason Arday también participó en organizaciones relacionadas con la igualdad racial y la educación.