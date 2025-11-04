El 4 de noviembre se dio a conocer la muerte de Dick Cheney de 84 años de edad, el exvicepresidente de Estados Unidos, recordado por su dureza hasta con Donald Trump.

Pero ¿de qué murió Dick Cheney? La familia del exvicepresidente de Estados Unidos compartió qué fue lo que le pasó.

La causa de muerte de Dick Cheney, el exvicepresidente de Estados Unidos

Se dio a conocer la muerte de Dick Cheney conocido por ser el exvicepresidente de Estados Unidos en dos ocasiones durante el mandato de George W. Bush.

Siendo la familia de Dick Cheney, quien confirmó su fallecimiento dando a conocer que su muerte se dio a causa de complicaciones con neumonía y su enfermedad cardiovascular.

Asimismo, se detalló que Dick Cheney murió acompañado de su familia; su esposa Lynne y sus dos hijas Liz y Mary.

Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos. ( Jae C. Hong/AP / AP)

Recordemos que el exvicepresidente de Estados Unidos tuvo un trasplante de corazón en 2012 luego de varios paros cardíacos derivados de su enfermedad cardiovascular.

Por otra parte, la familia de Dick Cheney aseguró que este enseñó a sus hijas y nietos el amor por Estados Unidos, además de que sirvió al país con diversos cargos públicos.

Durante su vicepresidencia con George W. Bush, la controversial personalidad de Dick Cheney lo llegó a calificar como el verdadero presidente de Estados Unidos por encima de Bush.

Dick Cheney y la crítica que lanzó contra Donald Trump

El exvicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, fue uno de los mayores críticos de Donald Trump, asegurando que el actual presidente es una “amenaza” para su país.

Por otra parte, Dick Cheney acusó a Donald Trump que buscar robar la elección luego de que el pueblo en Estados Unidos lo rechazó, acusando violencia y mentiras para hacerlo.

La última controversial crítica que Dick Cheney lanzó sobre Donald Trump fue su rechazo a la presidencia de Estados Unidos, asegurado que su voto sería por Kamala Harris.