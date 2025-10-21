El mundo del ajedrez sufrió una terrible pérdida con la muerte de Daniel Naroditsky a los 29 años de edad.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Centro de Ajedrez de Charlotte, al cual el joven pertenecía, la muerte de Daniel Naroditsky sucedió “de manera inesperada” el 19 de octubre de 2025.

El legado de Daniel Naroditsky, conocido en redes como Danya, deja una huella imborrable entre sus casi 500 mil suscriptores en YouTube, así como en los 340 mil seguidores que veían sus transmisiones en Twitch.

Daniel Naroditsky (Michelle Rojas)

¿Quién fue Daniel Naroditsky?

Nacido en San Mateo, California, Daniel Naroditsky fue un reconocido ajedrecista, escritor y comentarista considerado una de las jóvenes leyendas del ajedrez moderno.

Sus padres eran inmigrantes judíos que provenían de la antigua Unión Soviética: su padre de Ucrania y su madre de Azerbaiyán.

Desde muy joven demostró su gran talento en el ajedrez, por lo que con solo 18 años alcanzó el título de Gran Maestro (GM) y se destacó por su talento estratégico sobre el tablero.

Naroditsky obtuvo el título de Maestro Internacional (IM) en 2010 y el de Gran Maestro (GM) en 2013, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en alcanzar ese rango en Estados Unidos.

Tiempo atrás, en 2007, con solo 12 años, debutó al coronarse campeón mundial sub-12 en el Campeonato Juvenil de Ajedrez celebrado en Turquía.

¿Cuántos años tenía Daniel Naroditsky?

Daniel Naroditsky nació el 9 de noviembre de 1995, por lo que murió a los 29 años de edad.

Daniel Naroditsky (Especial)

¿Quién era la novia de Daniel Naroditsky?

Naroditsky Naroditsky era una persona reservada con respecto a su vida personal, por lo que se desconoce si tenía novia al momento de su fallecimiento.

¿Daniel Naroditsky tenía hijos?

No, Daniel Naroditsky no tenía hijos.

¿Qué estudió Daniel Naroditsky?

Daniel Naroditsky estudió en la Universidad de Stanford, donde obtuvo su licenciatura en Historia.

Daniel Naroditsky

¿En qué trabajó Daniel Naroditsky?

Daniel Naroditsky trabajó como entrenador y mentor en el Charlotte Chess Center, en Carolina del Norte, donde ayudó a formar nuevas generaciones de profesionales del ajedrez.

Luego de convertirse en leyenda de este juego, el joven incursionó en transmisiones de partidas a través de su canal de YouTube, Twitch y colaboraciones con Chess.com,

Además de competir, Daniel Naroditsky escribió dos libros influyentes:

Mastering Positional Chess (2010)

Mastering Complex Endgames (2012)

¿De qué murió Daniel Naroditsky?

Luego de la muerte de Daniel Naroditsky han surgido especulaciones sobre posibles causas, una de ellas tendría que ver con una posible intoxicación con drogas.

Esta teoría surge porque uno de sus principales críticos, Vladimir Kramnik, compartió algunos mensajes de espectadores que habían visto a Daniel Naroditsky actuando como si estuviese bajo influencia de sustancias.

Meses atrás, el excampeón mundial de ajedrez, Vladimir Kramnik, había acusado a Naroditsky de haber cometido trampa, sugiriendo el uso de inteligencia artificial en partidas en línea.

Aunque esto fue negado por Naroditsky, algunos miembros de la comunidad ajedrecística, como el gran maestro Nihal Sarin, señalaron que esta polémica habría afectado la salud mental del joven maestro.

Aunque hasta ahora no hay una causa confirmada, el mismo Vladimir asegura que Daniel Naroditsky se sentía en “conflicto” por haber sido expulsado como comentarista en las plataformas de ajedrez:

Chess.com

Freestyle Chess Tournament